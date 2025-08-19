Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štúdia: Celosvetová úroveň samovrážd od roku 1990 klesla

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk

Pokles bol najvýraznejší v krajinách s vysokými príjmami.

Autor TASR
Berlín 19. augusta (TASR) - Miera samovrážd sa za posledné tri desaťročia na celom svete znížila celkovo o takmer 30 percent. Vyplýva to z rozsiahlej medzinárodnej štúdie uverejnenej v pondelok v časopise Nature Mental Health. TASR správu prebrala z agentúry DPA.

Štúdiu viedli dvaja výskumníci z lekárskej fakulty Univerzity Kyung Hee v Soule. Vedci analyzovali údaje Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) zo 102 krajín a zistili, že priemerná úroveň 10,33 samovraždy na 100.000 obyvateľov v roku 1990 klesla na 7,24 v roku 2021. Zaznamenali teda pokles o 29,9 percenta.

Pokles bol najvýraznejší v krajinách s vysokými príjmami, kde sa úroveň samovrážd znížila o 32,1 percenta. V krajinách s nízkymi a strednými príjmami zaznamenali pokles o 27,3 percenta.

Štúdia poukázala na zodpovedné mediálne spravodajstvo v Európe a snahy o posilnenie sociálnych a emocionálnych zručností mladých ľudí, čo označila za faktory prispievajúce k znižovaniu počtu samovrážd. Odborníci tiež zdôraznili lepší prístup k psychiatrickej a psychosociálnej starostlivosti, zníženie stigmatizácie duševných chorôb a preventívne programy ako dôležité faktory klesajúceho trendu.

Výskumníci však upozornili, že štatistiky môžu byť skreslené, keďže definície samovraždy sa môžu v jednotlivých krajinách líšiť. Dodali tiež, že údaje z niektorých regiónov môžu byť skreslené aj v dôsledku stigmatizácie, náboženstva alebo kriminalizácie samovraždy.

Vedci predpokladajú, že do roku 2050 by sa celosvetový počet samovrážd mohol ďalej znížiť na približne 6,49 prípadov na 100.000 obyvateľov.
.

