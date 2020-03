Štúdia: Dažďové lesy strácajú schopnosť zachytávať oxid uhličitý

Londýn 5. marca (TASR) - Tropické lesy strácajú schopnosť zachytávať oxid uhličitý (CO2), tvrdí to nový výskum z Univerzity v anglickom Leedsi, ktorý tiež naznačuje, že Amazonský dažďový prales sa môže stať zdrojom CO2 už v nasledujúcom desaťročí. Správu priniesol v stredu britský denník The Guardian.



Amazonský dažďový prales je dnes najväčším zachytávačom CO2. V nasledujúcom desaťročí môže vďaka aktivitám ťažobných spoločností a farmárov k emisiám CO2 v atmosfére prispievať.



Výskumníci z Univerzity v Leedsi tvrdia, že v takomto prípade by sa následky klimatickej zmeny mnohonásobne zhoršili.



"Jeden z najviac znepokojivých dôsledkov klimatickej zmeny sa už začal," povedal Simon Lewis, jeden z autorov štúdie. "Naše zistenia o desaťročia prekonávajú tie najpesimistickejšie klimatické modely." dodal.



Podľa štúdie objem CO2, ktoré zachytili tropické lesy počas uplynulých troch desaťročí klesal. Oproti roku 1990 dnes absorbujú len tretinu. Môže za to rastúca teplota, suchá a odlesňovanie. Tieto procesy budú klesajúci trend podľa autorov ďalej poháňať. Neschopnosť lesov zachytávať CO2 bude naopak poháňať klimatickú zmenu.



Lewis tvrdí, že do roku 2060 môžu tropické lesy prispievať oxidom uhličitým do atmosféry.



"Ľudia mali doteraz šťastie, že tropické lesy čistili veľký objem nášho znečistenia, ale nebudú to robiť donekonečna," povedal Lewis pre The Guardian. "Potrebujeme obmedziť emisie fosílnych palív ešte predtým, než uhlíkový cyklus začne pracovať proti nám. Musíme konať ihneď," zdôraznil.