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Štúdia: Delfíny s aktívnym sociálnym životom žijú dlhšie
Trávenie času v skupine má však podľa nej svoje klady aj zápory.
Autor TASR
Sydney 27. novembra (TASR) - Delfíny, ktoré sa socializujú vo veľkých a početne stabilných sociálnych skupinách majú tendenciu žiť dlhšie. Vyplýva to z novej austrálskej štúdie uverejnenej tento týždeň v časopise PLOS Biology. TASR o tom píše podľa denníka The Guardian.
Delfíny skákavé indopacifické (lat. Tursiops aduncus) sú morské cicavce, ktoré sa môžu dožiť viac ako 50 rokov a majú komplexný spoločenský život. Svoj čas trávia v skupinách, ktorých veľkosť sa v období mladosti a ranej dospelosti zvyšuje, ale ku koncu života sa následne zmenšuje, vyplýva zo štúdie.
Delfíny, ktoré udržiavali najsilnejšie a najstabilnejšie sociálne skupiny, nakoniec žili najdlhšie.
Tieto zistenia vychádzajú z údajov, ktoré boli počas takmer 40 rokov zhromažďované v Žraločej zátoke v Západnej Austrálii. Údaje zahŕňali informácie o jednotlivých delfínoch, ktoré sú rozpoznateľné podľa farby, polohy a jedinečných znakov či zárezov na chrbte a chrbtovej plutve, a to samostatne aj v skupinách.
Analýza údajov odhalila, že veľkosť skupín sa môže líšiť, avšak s pribúdajúcim vekom sa delfíny „stávajú selektívnejšími, pokiaľ ide o skupinu, ku ktorej sa pripoja a o veľkosť (skupiny), v ktorej budú pôsobiť,“ uviedla hlavná autorka štúdie Kelley Meehanová z Univerzity of Queensland.
Trávenie času v skupine má však podľa nej svoje klady aj zápory. Spoločenský život na jednej strane umožňuje delfínom nadväzovať a budovať vzťahy, zdieľať informácie a hľadať partnerov. Na druhej strane ale môže prinášať aj nevýhody, ako je zvýšené riziko prenosu chorôb alebo dodatočný stres.
Vzhľadom na to, že delfíny zo Žraločej zátoky si vytvárajú dlhodobé a stabilné väzby, ich preferencia menších skupín s pribúdajúcim vekom pravdepodobne odzrkadľuje stratu kľúčových jedincov, s ktorými mali úzke väzby.
Výskumníci zistili, že v každej fáze života trávili zvyčajne samce čas vo väčších skupinách ako samice.
„Spoločenský život je základom ich reprodukčnej stratégie, pretože na párenie s jednou dostupnou samicou je potrebný tím samcov. A tak tieto väzby, ktoré samce majú vo svojich spojenectvách, sú mimoriadne dôležité pre ich celkový úspech v rozmnožovaní,“ povedala Meehanová. „Byť spoločenským je pre nich teda naozaj dôležité,“ zdôraznila.
Samice zase trávili viac času so svojimi príbuznými, ako aj s jedincami, ktorí používali podobné stratégie hľadania potravy alebo obývali podobné biotopy. Veľkosť ich skupín bola menej predvídateľná.
Spoluautorka štúdie Celine Frereová skonštatovala, že rozsiahly a súvislý súbor údajov bol kľúčový pre pochopenie spoločenského života delfínov.
„Možnosť sledovať jednotlivcov počas celého ich života v rôznych momentoch – počas dňa, ročného obdobia alebo v priebehu rokov s ohľadom na vekové a pohlavné rozdiely – nám naozaj začína hovoriť niečo o tom, v čom sa jednotlivci líšia,“ povedala Frereová.
„Ste spoločenský typ? Alebo ste skôr niekto, kto sa až tak rád nesocializuje? Radi trávite čas s určitými členmi svojej komunity viac ako s inými?“ dodala.
Cetológ (zoológ špecializujúci sa na štúdium veľrýb a delfínov - pozn. TASR) Mike Bossley skonštatoval, že zistenia v mnohých ohľadoch odzrkadľujú vzorce sociálneho správania ľudí. „Každý jedinec má svoj vlastný spôsob spoločenského správania a náš vzorec spoločenského správania sa v priebehu času mení,“ podotkol.
„Posilňuje to domnienku, že rozdiel medzi ľuďmi a ostatnými druhmi sa zmenšuje takmer z roka na rok... Kedysi sme si mysleli, že my, ľudia, sme výnimoční a jedineční. Zdá sa však, že tomu tak čoraz viac nie je. Myslím si, že to má obrovský dopad na to, ako zaobchádzame s ostatnými druhmi,“ dodal Bossley.
Delfíny skákavé indopacifické (lat. Tursiops aduncus) sú morské cicavce, ktoré sa môžu dožiť viac ako 50 rokov a majú komplexný spoločenský život. Svoj čas trávia v skupinách, ktorých veľkosť sa v období mladosti a ranej dospelosti zvyšuje, ale ku koncu života sa následne zmenšuje, vyplýva zo štúdie.
Delfíny, ktoré udržiavali najsilnejšie a najstabilnejšie sociálne skupiny, nakoniec žili najdlhšie.
Tieto zistenia vychádzajú z údajov, ktoré boli počas takmer 40 rokov zhromažďované v Žraločej zátoke v Západnej Austrálii. Údaje zahŕňali informácie o jednotlivých delfínoch, ktoré sú rozpoznateľné podľa farby, polohy a jedinečných znakov či zárezov na chrbte a chrbtovej plutve, a to samostatne aj v skupinách.
Analýza údajov odhalila, že veľkosť skupín sa môže líšiť, avšak s pribúdajúcim vekom sa delfíny „stávajú selektívnejšími, pokiaľ ide o skupinu, ku ktorej sa pripoja a o veľkosť (skupiny), v ktorej budú pôsobiť,“ uviedla hlavná autorka štúdie Kelley Meehanová z Univerzity of Queensland.
Trávenie času v skupine má však podľa nej svoje klady aj zápory. Spoločenský život na jednej strane umožňuje delfínom nadväzovať a budovať vzťahy, zdieľať informácie a hľadať partnerov. Na druhej strane ale môže prinášať aj nevýhody, ako je zvýšené riziko prenosu chorôb alebo dodatočný stres.
Vzhľadom na to, že delfíny zo Žraločej zátoky si vytvárajú dlhodobé a stabilné väzby, ich preferencia menších skupín s pribúdajúcim vekom pravdepodobne odzrkadľuje stratu kľúčových jedincov, s ktorými mali úzke väzby.
Výskumníci zistili, že v každej fáze života trávili zvyčajne samce čas vo väčších skupinách ako samice.
„Spoločenský život je základom ich reprodukčnej stratégie, pretože na párenie s jednou dostupnou samicou je potrebný tím samcov. A tak tieto väzby, ktoré samce majú vo svojich spojenectvách, sú mimoriadne dôležité pre ich celkový úspech v rozmnožovaní,“ povedala Meehanová. „Byť spoločenským je pre nich teda naozaj dôležité,“ zdôraznila.
Samice zase trávili viac času so svojimi príbuznými, ako aj s jedincami, ktorí používali podobné stratégie hľadania potravy alebo obývali podobné biotopy. Veľkosť ich skupín bola menej predvídateľná.
Spoluautorka štúdie Celine Frereová skonštatovala, že rozsiahly a súvislý súbor údajov bol kľúčový pre pochopenie spoločenského života delfínov.
„Možnosť sledovať jednotlivcov počas celého ich života v rôznych momentoch – počas dňa, ročného obdobia alebo v priebehu rokov s ohľadom na vekové a pohlavné rozdiely – nám naozaj začína hovoriť niečo o tom, v čom sa jednotlivci líšia,“ povedala Frereová.
„Ste spoločenský typ? Alebo ste skôr niekto, kto sa až tak rád nesocializuje? Radi trávite čas s určitými členmi svojej komunity viac ako s inými?“ dodala.
Cetológ (zoológ špecializujúci sa na štúdium veľrýb a delfínov - pozn. TASR) Mike Bossley skonštatoval, že zistenia v mnohých ohľadoch odzrkadľujú vzorce sociálneho správania ľudí. „Každý jedinec má svoj vlastný spôsob spoločenského správania a náš vzorec spoločenského správania sa v priebehu času mení,“ podotkol.
„Posilňuje to domnienku, že rozdiel medzi ľuďmi a ostatnými druhmi sa zmenšuje takmer z roka na rok... Kedysi sme si mysleli, že my, ľudia, sme výnimoční a jedineční. Zdá sa však, že tomu tak čoraz viac nie je. Myslím si, že to má obrovský dopad na to, ako zaobchádzame s ostatnými druhmi,“ dodal Bossley.