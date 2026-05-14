Štúdia: Do EÚ prichádzajú čoraz vzdelanejší migranti
Autor TASR
Berlín 14. mája (TASR) - Migranti prichádzajúci do Európskej únie (EÚ) sú podľa štúdie nadácie RFBerlin (Rockwool Foundation Berlin) čoraz vzdelanejší. Analýza zverejnená vo štvrtok však zároveň upozorňuje na rozdiely, ktoré pretrvávajú medzi jednotlivými členskými štátmi Únie. TASR o tom informuje na základe agentúry DPA.
Podiel dospelých migrantov pochádzajúcich z krajín mimo Európu s vysokoškolským alebo rovnocenným vzdelaním narástol z 26 percent v roku 2017 na 32,6 percent v minulom roku. Štúdia pritom nerozlišovala, či migranti toto vzdelanie ukončili pred príchodom do Európy alebo až po ňom.
Tento vývoj je v súlade s nárastom terciárneho vzdelania aj medzi občanmi EÚ. Zatiaľ čo v roku 2017 predstavoval ich podiel 30,3 percenta, vlani dosahoval 37,7 percenta. Údaje o občanoch EÚ žijúcich v iných krajinách Únie boli podobné.
Konkrétne čísla sa však v jednotlivých štátoch výrazne líšia. V niektorých krajinách, vrátane Luxemburska, Dánska, Lotyšska a Českej republiky, mali migranti väčšiu pravdepodobnosť, že budú mať vysokoškolské vzdelanie ako domáci občania.
Osobitným prípadom je Írsko, kde má podľa štúdie 70,7 percent prisťahovalcov narodených mimo EÚ vysokoškolské alebo rovnocenné vzdelanie. V porovnaní s tým je priemer u Írov a ostatných občanov EÚ niečo viac ako 55 percent.
DPA zdôrazňuje, že migrácia zostáva citlivou otázkou, pričom EÚ sa chystá prijať reformy zamerané na obmedzenie počtu prichádzajúcich osôb. Únia však zároveň čelí nedostatku kvalifikovanej pracovnej sily a krajiny ako Nemecko sa snažia prilákať zahraničných pracovníkov, ktorí by im pomohli vyrovnať sa s poklesom populácie, pripomenula DPA.
