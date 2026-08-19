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Štúdia: Dôvodom otepľujúcich sa európskych morí sú klimatické zmeny
V niektorých oblastiach Stredozemného mora počas najteplejších dvoch týždňov v júli namerali teploty morskej hladiny vyššie o viac ako šesť stupňov Celzia nad bežnú úroveň v tomto ročnom období.
Autor TASR
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Paríž 19. augusta (TASR) - Klimatické zmeny počas tohto leta priamo prispeli k otepľovaniu vody v Stredozemnom mori o približne dva stupne Celzia a mali vážny dopad na ekosystémy. Vyplýva to zo štúdie organizácie World Weather Attribution (WWA), informovala v stredu agentúra AFP, píše TASR.
„Od atlantických vôd pri pobreží Írska až po Stredozemné more zaznamenávajú európske moria alarmujúci nárast teplôt,“ uviedol spoluautor štúdie Thomas Frölicher z Univerzity v Berne vo Švajčiarsku.
„Náš výskum jasne ukazuje, že za tým stoja klimatické zmeny, najmä pokračujúce spaľovanie fosílnych palív,“ dodal.
Vedci z WWA odhadli, že klimatické zmeny prispeli k otepľovaniu Stredozemného mora približne o dva stupne Celzia a k otepľovaniu morí západnej Európy o viac ako 1,3 až 1,4 stupňov Celzia. Údaje získali skombinovaním meraní a simulácie klimatických modelov.
WWA upozornila, že existujú „dôkazy o závažných ekologických dopadoch“. Zvieratá sa podľa organizácie „presúvajú smerom na sever do chladnejších vôd, čo narúša potravinové reťazce, pobrežný rybolov a akvakultúru“.
„Dopady sa môžu rozšíriť aj na pevninu, keďže vyššie teploty morskej hladiny zvyšujú vlhkosť v pobrežných oblastiach, čím sa zvyšuje riziko extrémnych horúčav,“ uviedla WWA.
Morský ekológ John Bruno povedal, že je prekvapujúce, „ako málo otepľovania v skutočnosti stačí na to, aby sa organizmy dostali za túto hranicu a zahynuli“. Ako príklad uviedol koralové útesy, kde na to podľa jeho slov stačí rozdiel približne jeden stupeň Celzia.
Bruno dodal, že niektorým organizmom vlny horúčav prospievajú, pretože uprednostňujú vyššie teploty alebo preto, že zmiznú ich prirodzení nepriatelia. Dochádza k „určitému rozdeleniu funkcií, reorganizácii spoločenstiev... máme teda takzvaných víťazov a porazených“.
Podľa služby Copernicus Climate Change Service dosiahli svetové oceány v júli už druhý mesiac po sebe rekordne vysoké teploty.
WWA zdôraznila, že v niektorých oblastiach Stredozemného mora počas najteplejších dvoch týždňov v júli namerali teploty morskej hladiny vyššie o viac ako šesť stupňov Celzia nad bežnú úroveň v tomto ročnom období.
„Od atlantických vôd pri pobreží Írska až po Stredozemné more zaznamenávajú európske moria alarmujúci nárast teplôt,“ uviedol spoluautor štúdie Thomas Frölicher z Univerzity v Berne vo Švajčiarsku.
„Náš výskum jasne ukazuje, že za tým stoja klimatické zmeny, najmä pokračujúce spaľovanie fosílnych palív,“ dodal.
Vedci z WWA odhadli, že klimatické zmeny prispeli k otepľovaniu Stredozemného mora približne o dva stupne Celzia a k otepľovaniu morí západnej Európy o viac ako 1,3 až 1,4 stupňov Celzia. Údaje získali skombinovaním meraní a simulácie klimatických modelov.
WWA upozornila, že existujú „dôkazy o závažných ekologických dopadoch“. Zvieratá sa podľa organizácie „presúvajú smerom na sever do chladnejších vôd, čo narúša potravinové reťazce, pobrežný rybolov a akvakultúru“.
„Dopady sa môžu rozšíriť aj na pevninu, keďže vyššie teploty morskej hladiny zvyšujú vlhkosť v pobrežných oblastiach, čím sa zvyšuje riziko extrémnych horúčav,“ uviedla WWA.
Morský ekológ John Bruno povedal, že je prekvapujúce, „ako málo otepľovania v skutočnosti stačí na to, aby sa organizmy dostali za túto hranicu a zahynuli“. Ako príklad uviedol koralové útesy, kde na to podľa jeho slov stačí rozdiel približne jeden stupeň Celzia.
Bruno dodal, že niektorým organizmom vlny horúčav prospievajú, pretože uprednostňujú vyššie teploty alebo preto, že zmiznú ich prirodzení nepriatelia. Dochádza k „určitému rozdeleniu funkcií, reorganizácii spoločenstiev... máme teda takzvaných víťazov a porazených“.
Podľa služby Copernicus Climate Change Service dosiahli svetové oceány v júli už druhý mesiac po sebe rekordne vysoké teploty.
WWA zdôraznila, že v niektorých oblastiach Stredozemného mora počas najteplejších dvoch týždňov v júli namerali teploty morskej hladiny vyššie o viac ako šesť stupňov Celzia nad bežnú úroveň v tomto ročnom období.