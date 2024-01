ŠTÚDIA: Dve tretiny hudobníkov majú obavy z umelej inteligencie

Paríž 30. januára (TASR) - Viac ako dve tretiny hudobníkov sa obávajú, že umelá inteligencia (AI) im znemožní živobytie. Vyplýva to zo štúdie dvoch hudobných spoločností zverejnenej v utorok. TASR správu prevzala z tlačovej agentúry AFP.



Na základe prieskumu medzi viac ako 15.000 ľuďmi z hudobného priemyslu francúzska Spoločnosť autorov, skladateľov a vydavateľov hudby (SACEM) a nemecká Spoločnosť pre práva na hudobné výkony a mechanické reprodukcie (GEMA) uviedli, že 71 percent respondentov sa obáva, že v budúcnosti už nebudú môcť vyžiť. AI vo "veľkom počte oblastí súvisiacich s tvorbou hudby" už využíva 35 percent opýtaných.



Podľa analýzy trhu a rozhovorov s odborníkmi sa odhaduje, že príjmy do roku 2028 klesnú o 27 percent, čo je približne 2,7 miliardy eur.



Väčšiu transparentnosť od spoločností vyvíjajúcich nástroje AI požadovalo približne 95 percent respondentov a podobný počet chce, aby politici venovali väčšiu pozornosť problémom spojeným s AI a autorskými právami.



Výkonná riaditeľka SACEM Cécile Rapová-Veberová uviedla, že nejde o to, aby sa činnosť v oblasti AI "spomalila", "ale aby sa stala cnostnou". "Aktívne spolupracujeme s aktérmi v tomto sektore na implementácii technických riešení zameraných na identifikáciu obsahu vytvoreného pomocou AI," dodala v správe.