Štúdia: Elektronické cigarety môžu z mladých ľudí spraviť fajčiarov
Výskumníci z Univerzity v Yorku a Londýnskej školy hygieny a tropickej medicíny (LSHTM) analyzovali všetky dostupné štúdie o vapovaní medzi mládežou.
Autor TASR
Londýn 20. augusta (TASR) - U detí, ktoré používajú elektronické cigarety, tzv. vape, existuje väčšia pravdepodobnosť, že sa stanú fajčiarmi, bude im diagnostikovaná astma a budú mať horšie mentálne zdravie. Vyplýva to z celosvetovej štúdie o vapovaní mladých ľudí, ktorú vykonali odborníci z britských univerzít. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.
Výskumníci z Univerzity v Yorku a Londýnskej školy hygieny a tropickej medicíny (LSHTM) analyzovali všetky dostupné štúdie o vapovaní medzi mládežou. Podľa nich je trikrát väčšia pravdepodobnosť, že tieto deti sa v budúcnosti stanú fajčiarmi. Zvyšuje sa aj riziko, že budú fajčiť častejšie a intenzívnejšie. Štúdia tiež poukázala na to, že u nich existuje zvýšené riziko užívania ďalších návykových látok, ako je alkohol či marihuana.
Vedci sledovali aj respiračné a iné ochorenia v súvislosti s vapovaním u mladých. Okrem astmy varovali pred zápalom pľúc a priedušiek, nižším počtom spermií, závratmi, bolesťami hlavy a migrénami. Identifikovali aj súvislosť s depresiou a samovražednými myšlienkami.
V časopise Tobacco Control autori uviedli, že dostupné údaje „jednoznačne poukazujú na významnú súvislosť medzi používaním elektronických cigariet a neskorším fajčením cigariet u mladých ľudí“.
„Tieto zistenia podporujú prísnejšie opatrenia v oblasti verejného zdravia na ochranu tínedžerov pred rizikami spojenými s vapovaním,“ vyhlásila Su Golderová, profesorka na Univerzite v Yorku.
„Naša štúdia presne ukazuje, prečo sú ďalšie obmedzenia tabakového priemyslu, ktorý kontroluje trh s vapovaním, také dôležité,“ dodal profesor Greg Hartwell z LSHTM.
DPA pripomína, že Spojené kráľovstvo v júni zakázalo jednorazové vapovacie zariadenia s cieľom obmedziť ich používanie medzi mladými ľuďmi. Nariadenie zakazuje ich predaj všetkým maloobchodníkom a vzťahuje sa na online aj kamenný predaj v Anglicku, Škótsku, Walese a Severnom Írsku. Maloobchodníci však môžu naďalej predávať elektronické cigarety na opakované použitie.
