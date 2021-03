Štúdia: Emisie európskych spoločností povedú k otepleniu o 2,7 stupňov

Londýn 2. marca (TASR) - Priemerná svetová teplota sa do roku 2100 zrejme zvýši o 2,7 stupňov Celzia, vyplýva z množstva emisií skleníkových plynov, ktoré v súčasnosti vypúšťajú do ovzdušia európske spoločnosti. V utorok o tom informovala agentúra DPA s odvolaním sa na analýzu medzinárodnej organizácie CDP (Carbon Disclosure Project) v Londýne.



Ako pripomína šéf európskej divízie CDP Maxfield Weiss, prognózované oteplenie o 2,7 stupňov Celzia je vysoko nad hranicou, pri ktorej podľa vedcov začneme pociťovať katastrofálne následky zmeny klímy.



"Mnoho popredných korporácií si určuje ambiciózne ciele a znižuje emisie, čo je pozitívne a ukazuje, že rýchla dekarbonizácia je dosiahnuteľná. Ale menej ako 10 percent spoločností má dostatočne ambiciózne plány. Z našich nových údajov vyplýva, že korporácie a finančné inštitúcie musia spraviť viac pre to, aby sme dosiahli naše (klimatické) ciele," dodal Weiss.



Základom Parížskej dohody o zmene klímy, ktorú podpísala aj Európska únia, je plán na obmedzenie globálneho otepľovania výrazne pod úroveň 2 stupňov Celzia oproti hodnotám pred priemyselnou revolúciou, a tiež snaha, aby tento nárast teploty neprekročil ani hranicu 1,5 stupňa Celzia.



Podľa analýzy CDP sa tento plán darí dodržiavať zatiaľ Dánsku, Švédsku a Švajčiarsku. Naopak, Belgicko, Británia a Taliansko by podľa štúdie prispeli k vôbec najväčšiemu nárastu priemernej teploty, a to až o 3 stupne Celzia.



Spomínaná analýza je založená na údajoch od takmer 1000 európskych firiem, ktoré dovedna vytvárajú takmer 80 percent hodnoty európskeho trhu, približuje DPA.