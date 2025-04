Štúdia: Ftaláty v plastoch zapríčinili úmrtia ľudí po celom svete

Paríž 30. apríla (TASR) - Ftaláty, ktoré plastovým výrobkom dodávajú pružnosť, spôsobili v roku 2018 po celom svete viac ako 350.000 úmrtí na kardiovaskulárne ochorenia. Vyplýva to zo štúdie výskumníkov univerzitnej nemocnice NYU Langone Hospital v New Yorku v časopise Lancet eBioMedicine journal. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Štúdia sa zamerala na ftalát (ester kyseliny ftalovej) DEHP. „Vystavenie DEHP prispelo k 356.238 úmrtiam, čo predstavuje viac ako 13 percent celkovej globálnej úmrtnosti na srdcové ochorenia v roku 2018 u mužov a žien vo veku 55 až 64 rokov,“ uvádza sa v štúdii. Približne 75 percent z úmrtí podľa odborníkov pripadá na Blízky východ, juhovýchodnú Áziu a Tichomorie.



Autori štúdie uviedli, že vyšší počet úmrtí v krajinách ako India a Čína, mohol byť spôsobený „rýchlou industrializáciou“ či „rozmachom výroby plastov bez množstva výrobných obmedzení ako v iných regiónoch“.



Zistenia odborníkov ukazuje potrebu globálnych predpisov na zníženie expozície voči týmto látkam. „Tým, že sme poukázali na súvislosť medzi DEHP a hlavnou príčinou úmrtí na celom svete, naše zistenia prispievajú k rozsiahlemu množstvu dôkazov o tom, že tieto chemikálie predstavujú obrovské nebezpečenstvo pre ľudské zdravie,“ uviedla Sara Hymanová, hlavná autorka štúdie.



Ftaláty DEHP sú okrem srdcových problémov dlhodobo spájané s ďalšími ochoreniami ako obezita, niektorými druhmi rakoviny či problémami s plodnosťou. Do ľudského tela sa najčastejšie dostávajú po rozpade na mikročastice, ktoré sú potom súčasťou potravinového reťazca.