Štúdia: Globálny cyklus vody je čoraz nepredvídateľnejší

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Jana Vodnáková

Minulý rok bol najteplejší v histórii meraní, čo viedlo k dlhodobým suchám v severných častiach Južnej Ameriky, v povodí Amazonky a na juhu Afriky.

Autor TASR
Ženeva 18. septembra (TASR) - Klimatická zmena spôsobuje čoraz nepredvídateľnejšie výkyvy v globálnom cykle vody a povodne alebo naopak extrémne suchá sa vyskytujú častejšie ako doteraz. Vyplýva to zo štvrtkovej správy Svetovej meteorologickej organizácie (WMO), píše TASR podľa správ agentúr AFP a DPA.

Podľa správy meteorologickej agentúry OSN je cyklus vody čoraz nepredvídateľnejší, rýchlejšie sa topia ľadovce, vyskytujú sa častejšie suchá alebo naopak závažné povodne či nastáva extrémne kolísanie hladín v povodiach riek.

„Svetové vodné zdroje sú pod rastúcim tlakom a zároveň majú extrémnejšie nebezpečenstvá súvisiace s vodou čoraz väčší vplyv na životy a živobytie ľudí,“ vyhlásila generálna tajomníčka WMO Celeste Saulová.

Minulý rok bol najteplejší v histórii meraní, čo viedlo k dlhodobým suchám v severných častiach Južnej Ameriky, v povodí Amazonky a na juhu Afriky. Naopak časti strednej Afriky, Európy a Ázie bojovali so zničujúcimi povodňami a smrteľnými búrkami.

WMO minulý rok vyhlásila, že už šesť rokov po sebe zaznamenala „zjavnú nerovnováhu“ v povodiach svetových riek. „Dve tretiny majú príliš veľa alebo príliš málo vody, čo odráža čoraz nepravidelnejší hydrologický cyklus,“ uviedla agentúra OSN.

Správa varuje, že za jeden rok prispelo topenie ľadovcov k zvýšeniu hladiny svetových oceánov o približne 1,2 milimetra a prispelo tým k riziku povodní pre stovky miliónov ľudí žijúcich v prímorských oblastiach.

„Porozumenie a kvantifikácia vodných zdrojov a hydrologických extrémov je kľúčové pre riadenie rizík,“ uvádza správa.
