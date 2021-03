Štúdia:Jadrová katastrofa vo Fukušime nezvýšila riziko vzniku rakoviny

Pohľad na cunami zničenú jadrovú elektráreň Fukušima, foto z archívu. Foto: TASR/AP

Viedeň 9. marca (TASR) - Jadrová katastrofa v japonskej atómovej elektrárni Fukušima nezvýšila riziko vzniku rakovinového ochorenia nad normál. Vyplýva to z novej správy, ktorú vypracoval Vedecký výbor OSN pre vplyv jadrového žiarenia (UNSCEAR) so sídlom vo Viedni, informovala v utorok tlačová agentúra DPA - krátko pred desiatym výročím katastrofy vo Fukušime.Vedci zistili, že nárast rakoviny štítnej žľazy u detí počas uplynulého desaťročia nesúvisí so zvýšenou radiáciou. Dôvodom sú dôkladnejšie analýzy, ktoré viedli k hláseniu ďalších prípadov.V iných oblastiach a krajinách bez vyššieho rádioaktívneho žiarenia monitoring taktiež ukázal zvýšený počet prípadov ochorenia štítnej žľazy, tvrdí UNSCEAR.Japonsko 11. marca 2011 zasiahlo silné zemetrasenie sprevádzané cunami, čo viedlo k smrti približne 18.500 ľudí. Prírodná katastrofa spôsobila aj poškodenie atómovej elektrárne Fukušima; výsledné žiarenie si vynútilo evakuáciu 160.000 obyvateľov z danej oblasti.Išlo o najhoršie nešťastie svojho druhu od katastrofy atómovej elektrárne Černobyľ na Ukrajine (vo vtedajšom Sovietskom zväze) v roku 1986.UNSCEAR však tvrdí, že nové zistenia neznamenajú, že neexistuje žiadne riziko rakoviny v súvislosti s fukušimskou katastrofou. Medzi približne 170 záchranármi, ktorí boli vystavení veľmi vysokému žiareniu, sa očakávajú dva až tri prípady rakovinového ochorenia.UNSCEAR ďalej uvádza, že následkom masívnej evakuácie došlo aj k zvýšenej miere stresu, srdcových problémov a iných ochorení. Všeobecné riziko rakoviny je v Japonsku na úrovni 35 percent.