ŠTÚDIA: Liek kolchicín je účinný pri liečbe ochorenia COVID-19

Montreal 23. januára (TASR) - Protizápalový liek kolchicín je účinný pri liečbe ochorenia COVID-19 a znižuje riziko komplikácií spôsobených týmto ochorením. Vyplýva to z výsledkov štúdie lekárov z montrealského kardiologického inštitútu (MHI), o ktorých v sobotu informovala agentúra AFP.



Výsledky sú podľa vyjadrenia samotných lekárov "veľkým vedeckým objavom" a robia z účinnej látky kolchicín "prvý perorálne podávaný liek na svete", ktorý sa môže použiť na liečbu pacientov s COVID-19, ktorých stav si nevyžaduje hospitalizáciu.



Užívanie kolchicínu, používaného najmä na liečbu dny, artritického ochorenia kĺbov, znížilo podľa štúdie o 21 percent riziko úmrtia či hospitalizácie ľudí s ochorením COVID-19, a to v porovnaní so skupinou, ktorá dostávala tzv. placebo.



Štúdia prebiehala v Kanade, USA, Európe a Južnej Amerike a zapojilo sa do nej 4488 ľudí s COVID-19, ktorí v čase zaradenia do nej neboli hospitalizovaní a zároveň mali prinajmenšom jeden rizikový faktor, aký mohol viesť ku komplikáciám s priebehom ochorenia.



U 4159 z nich, ktorým ochorenie COVID-19 potvrdil PCR test, znížil kolchicín počet riziko hospitalizácie o 25 percent, potrebu pľúcnej ventilácie o 50 percent a riziko úmrtia o 44 percent. MHI uviedol, že išlo o najväčšiu štúdiu "testujúci perorálne podávaný liek" nehospitalizovaným osobám s ochorením COVID-19.



Vedúci štúdie, kanadský kardiológ Jean-Claude Tardif, ktorý je zároveň riaditeľom Výskumného centra MHI uviedol, že kolchicín je účinný pri predchádzaní nebezpečným zápalovým syndrómom nazývaným tzv. cytokínové búrky, ako aj pri znižovaní komplikácií spojených s ochorením COVID-19.



"Teší nás, že ponúkame prvý perorálny liek na svete, ktorého užívanie by mohlo mať významný vplyv na zdravie verejnosti a potenciálne zabrániť komplikáciám spojeným s COVID-19 v prípade miliónov pacientov," uviedol Tardif.