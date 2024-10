ŠTÚDIA: Lieky na chudnutie môžu pomôcť aj pri závislosti od alkoholu

Washington/Londýn 17. októbra (TASR) – Injekčné perá na liečbu obezity a cukrovky druhého typu znižujú tiež intoxikáciu alkoholom. Môžu preto pomôcť pri liečbe závislosti od alkoholu a prípadne aj opiátov, uvádza vedecká štúdia. TASR informuje na základe správy portálu Sky News.



Vedci z Loyolovej univerzity v Chicagu spolu s ďalšími kolegami skúmali agonisty GLP-1 receptorov (GLP-1 RA) vrátane lieku Ozempic a gastrické inhibičné polypeptidy (GIP) vrátane lieku Mounjaro. Výsledky publikovali v odbornom žurnále Addiction.



Lieky týchto typov môžu zaberať na závislosti, pretože okrem potláčania hladu pôsobia aj na časti mozgu zodpovedné za závislosti, domnievajú sa vedci.



Vzorku skúmanú pri závislosti od alkoholu tvorilo 817.309 ľudí, 5621 z nich užívalo na predpis GLP-1 RA alebo GIP.



Úroveň intoxikácie užívateľov pier alkoholom bola v porovnaní s ľuďmi, ktorí ich neužívali, až o 50 percent nižšia, uvádza štúdia.



Výskumníci zároveň zistili, že lieky by mohli pomôcť aj ľudom závislým od opiátov, hoci na toto použitie nie sú oficiálne schválené.



Kohortu skúmanú pri závislosti od opiátov tvorilo 503.747 ľudí, 8103 z nich užívalo na predpis GLP-1 RA alebo GIP. Výsledky štúdie preukázali, že u užívateľov liekov bolo až o 40 percent nižšie riziko predávkovania opiátmi ako u ľudí, ktorí lieky neužívali.



Z výsledkov štúdie vyplýva, že lieky by mali byť preskúmané ako nová farmakologická liečba u ľudí závislých od alkoholu a opiátov, uviedli autori štúdie.



Výsledky štúdie zverejnili v čase, keď britský minister zdravotníctva pre Sky News vyhlásil, že lieky na chudnutie ako Ozempic alebo Wegovy by ľudia nemali užívať na získanie "postavy ako z Instagramu".