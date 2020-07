Nájdené artefakty menia predošlé poznatky o histórii Severnej Ameriky

Paríž 22. júla (TASR) - Kamenné nástroje nájdené v mexickej jaskyni naznačujú, že ľudia mohli v Severnej Amerike žiť už pred viac ako 30.000 rokmi, čo je o 15.000 rokov skôr, ako si vedci doposiaľ mysleli. Informovali o tom agentúry AFP a AP s odvolaním sa na dve štúdie uverejnené v stredu v časopise Nature.



Artefakty nájdené v mexickej jaskyni Chiquihuite, vrátane 1900 kamenných nástrojov, naznačujú, že ľudia sa v oblasti nachádzali viac ako 20.000 rokov. Jaskyňu podľa archeológov využívali ľudia ako úkryt pred zimou.



"Naše zistenia poskytujú nové dôkazy o staroveku v Amerike," uviedol Ciprian Ardelean, archeológ z Autonómnej univerzity v Zacatecas a hlavný autor jednej zo štúdií.



O niektorých kamenných nástrojoch a úlomkoch z nich sa predpokladá, že sú staršie ako 26.500 rokov. Podľa Ardealana je aj možnosť, že niektoré nálezy sú staršie ako 30.000 rokov, avšak dôkazy nie sú dostatočne silné na to, aby sa to mohlo jednoznačne tvrdiť.



Ide o nový pohľad na zložitý proces určenia presného obdobia, kedy prišli prví ľudia z Ázie do Ameriky, píše agentúra AP.



Podľa doterajších archeologických nálezísk sa táto doba najčastejšie datovala do obdobia pred 15.000 až 17.000 rokmi.



Podľa komentára profesorky antropológie na Albertskej univerzite v Edmonde Ruth Gruhnovej, ktorý bol taktiež zverejnený v časopise Nature, tieto nálezy môžu opäť preniesť pozornosť na šesť nálezísk v Brazílii, o ktorých sa predpokladalo, že sú staršie ako 20.000 rokov.



Tieto časové odhady však väčšina archeológov "ignoruje alebo s nimi nesúhlasí, keďže by boli podľa nich príliš staré na to, aby to bola pravda", dodala Gruhnová.