Podľa štúdie sa ľudia bozkávali z lásky už pred najmenej 4500 rokmi

Kodaň 19. mája (TASR) — Najstaršie záznamy o bozkávaní na pery z lásky a náklonnosti pochádzajú už spred najmenej 4500 rokov. Je to o celé tisícročie skôr, než sa doposiaľ predpokladalo, uviedli vedci v novej štúdii, ktorú tento týždeň zverejnili v časopise Science. TASR o tom informuje na základe piatkovej správy agentúry AFP.



V štúdii sa píše, že bozkávanie bolo podľa všetkého rozšíreným javom dokonca už aj v staroveku. V klinopisných textoch zo starovekej Mezopotámie a Egypta existujú dôkazy o bozkávaní na pery už najmenej od roku 2500 pred Kristom.



Autori štúdie — odborník na dejiny Blízkeho východu Troels Pank Arböll z Kodanskej univerzity a biologička Sophie Lund Rasmussenová z Oxfordskej univerzity — chceli pôvodne skúmať, ako súvisí šírenie chorôb s praktizovaním bozkávania na pery. Narazili pritom na štúdie, podľa ktorých najstarší odkaz na "bozkávanie sexuálno-romantického charakteru" pochádza z Indie približne z roku 1500 pred Kristom.



" Vedel som, že existujú ešte staršie dôkazy zo starovekej Mezopotámie," povedal pre AFP Arböll, ktorý skúma klinové písmo na starovekých hlinených tabuľkách. Tieto dôkazy boli zozbierané už v 80. rokoch 20. storočia, ale informácie sa nikdy nepreniesli do iných oblastí výskumu.



V tisíckach starých dostupných klinopisných textov našli vedci relatívne málo zmienok o romantickom bozkávaní. Medzi nimi však boli "jasné príklady" toho, že bozkávanie na ústa bolo bežné už v čase ich vzniku.



Preštudované texty podľa nich naznačovali, že "bozkávanie bolo niečo, čo robili manželské páry", avšak i to, že "bozk bol považovaný za súčasť sexuálnej túžby nezosobášeného človeka, keď bol zamilovaný". Vedci pritom rozlišovali medzi priateľským alebo rodičovským bozkom a romantickým bozkom. Zatiaľ čo prvý existuje nezávisle od krajiny a veku, druhá forma bozkávania „nie je bežná vo všetkých kultúrach“.