Štúdia: Medzi mladými Švédmi rastie pravicový extrémizmus najmä online
Podľa organizácie sociálne siete uľahčili masívne šírenie nenávistného, rasistického a extrémistického obsahu od roku 2022.
Autor TASR
Štokholm 10. marca (TASR) - Pravicová extrémistická ideológia sa stáva medzi mládežou vo Švédsku čoraz viac populárnejšou, a to čiastočne aj prostredníctvom sociálnych sietí a ich algoritmov, uviedla v utorok vo svojej výročnej správe organizácia Expo, ktorá sa venuje otázkam rasizmu. Upozornila na to agentúra AFP, informuje TASR.
Podľa organizácie sociálne siete uľahčili masívne šírenie nenávistného, rasistického a extrémistického obsahu od roku 2022. Elon Musk vtedy získal platformu X a Donald Trump bol v roku 2024 znovuzvolený za prezidenta USA. Expo dodáva, že to malo priamy vplyv na mladých ľudí.
„Spoločnosti ako Meta a X uľahčili pravicovým extrémistickým influencerom, aby boli viac viditeľní a mohli osloviť širšie publikum,“ uviedla Expo vo svojej správe. Podľa nej na internete otvorene šíria antisemitistické príspevky a nenávisť predovšetkým chlapci a mladí muži.
„Podiel mladých ľudí, ktorí odmietajú demokraciu, sa v posledných rokoch zvýšil,“ uviedla na základe prieskumu organizácie Ungdomsbarometern. „Školáci sa (tiež) stali menej tolerantnými voči menšinám,“ dodala Expo na základe správy švédskej verejnej agentúry Living History Forum.
Organizácia upozorňuje na nárast tzv. „Active Clubs“ vo Švédsku. AFP vysvetľuje, že ide medzinárodného hnutie voľne štruktúrovaných skupín s cieľom propagovať belošskú, nacionalistickú, mizogýnnu a hypermaskulínnu ideológiu.
„Pravicový extrémizmus vo Švédsku prechádza transformáciou. Tradičné organizácie majú problém so získaním nových aktivistov, zatiaľ čo vznikajú nové, voľne organizované siete, ktoré priťahujú mladých ľudí,“ uviedol v správe riaditeľ Expo Daniel Poohl. „Vytvára to rozkúskovanejšie, ťažšie uchopiteľné a potenciálne nebezpečnejšie prostredie,“ dodal.
AFP dodáva, že pred rizikom radikalizácie mládeže na internete opakovane varovala aj švédska spravodajská služba Sapo.
