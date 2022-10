Štúdia: Na Ukrajine je viac než sedem miliónov vysídlencov

Paríž 29. októbra (TASR) - Z vojnou postihnutej Ukrajiny ušlo doposiaľ 14,3 milióna ľudí. Ďalších viac než sedem miliónov je v dôsledku ruskej agresie vysídlených v rámci samotnej Ukrajiny. Uvádza sa to v štúdii, ktorú v piatok zverejnili Európsky podporný úrad pre azyl (EASO), Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) a Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD).



Štúdia analyzovala situáciu okolo ukrajinských utečencov k augustu tohto roka. Spomedzi celkového počtu 14,3 milióna Ukrajincov, ktorí pred vojnou utiekli do zahraničia, zhruba tri štvrtiny odišli do štyroch susedných členských krajín EÚ: do Maďarska, Poľska, Rumunska a na Slovensko, píše agentúra DPA.



Do augusta sa rozhodlo vrátiť naspäť do vlasti viac než šesť miliónov ukrajinských utečencov.



Na území samotnej Ukrajiny je v dôsledku ruskej invázie vysídlených vyše sedem milióna obyvateľov, z ktorých väčšinu tvoria ženy. Takmer tretina z vysídlencov musela opustiť svoje domovy, resp. dočasné útočiská, opakovane, uvádza sa v spoločnej štúdii EASO, IOM a OEDC.