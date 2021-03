Štúdia: Najviac obetí koronavírusu majú štáty s vysokou mierou obezity

Londýn 4. marca (TASR) - Počet úmrtí na koronavírus je najvyšší v krajinách, v ktorých má viac ako polovica obyvateľov nadváhu. Osoby s nadváhou, ktorým hrozí vyššie riziko, že ochoreniu COVID-19 podľahnú, by preto mali byť uprednostňované pri očkovaní i testovaní. Uvádza sa to v správe Svetovej federácie pre obezitu (WOF), informoval v stredu večer denník The Guardian.



Zo správy vyplýva, že najviac obetí súvisiacich s ochorením COVID-19 sa potvrdilo v krajinách, kde je obéznych viac než 50 percent dospelých obyvateľov, ako napríklad v Británii, Spojených štátoch či Taliansku. V krajinách s vysokou mierou ľudí s nadváhou zaznamenali približne 2,2 milióna z celkového celosvetového počtu 2,5 milióna úmrtí na koronavírus.



Hoci najrizikovejším faktorom, čo sa týka úmrtnosti na koronavírus, je vek, ľudia s nadváhou sú hneď druhou najviac ohrozenou skupinou.



Miera úmrtnosti je desaťnásobne vyššia v krajinách, kde má viac ako polovica obyvateľov index telesnej hmotnosti (BMI) viac ako 25 kilogramov/m2, čiže hodnotu, pri ktorej už hovoríme o nadváhe.



Spomedzi krajín, kde evidujú nadváhu u viac než polovice ľudí, dosahujú najviac úmrtí na koronavírus na 100.000 obyvateľov Belgicko (191,76), Slovinsko (182,65) a Británia (181,7). Na štvrtom mieste sa nachádza Česko (180,83), kde je obéznych 62,3 percenta populácie.



Najnižšiu mieru úmrtnosti na koronavírus má Vietnam, ktorý je zároveň krajinou s druhým najnižším počtom osôb s nadváhou.



Šéf Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus reagoval na túto štúdiu slovami, že by mala vlády krajín na celom svete prinútiť, aby bojovali proti obezite a zlému zdravotnému stavu, ktorý obezita spôsobuje. "Súvislosť medzi mierou obezity a mortality, čo sa týka ochorenia COVID-19, je jasná a závažná," povedal Ghebreyesus.