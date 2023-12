Štúdia: Následky dlhej chrípky sa podobajú na následky dlhého covidu

Washington 15. decembra (TASR) – Ľudia hospitalizovaní s chrípkou môžu trpieť dlhodobými zdravotnými problémami, ktoré postihujú najmä pľúca a dýchacie cesty. Vyplýva to z novej štúdie zverejnenej v časopise The Lancet Infectious Diseases. TASR informuje na základe správy servera medicalexpress.com



Štúdia porovnala covidové a chrípkové vírusy. Podľa nej mali pacienti počas 18 mesiacov po hospitalizácii s jedným alebo druhým ochorením zvýšené riziko smrti, opätovnej hospitalizácie a zdravotných problémov. Najvyššia miera rizika hrozila najmenej 30 dní od prvotnej nákazy.



"Zaujímalo nás, či a do akej miery trpia pacienti s chrípkou dlhodobými zdravotnými problémami," uvádza klinický epidemiológ Ziyad Al-Aly z Washingtonovej univerzity. "Najväčším prekvapením bolo zistenie, že dlhodobé zdravotné problémy prevažujú nad problémami v akútnej fáze nákazy. Dlhý covid je výrazne vážnejší problém ako covid a dlhá chrípka je výrazne vážnejší problém ako chrípka," dodáva Al-Aly.



Podľa štúdie je riziko úmrtia, hospitalizácie a zdravotných problémov výrazne vyššie u pacientov s covidom. "Jedinou výnimkou je pri chrípke vyššia miera ohrozenia pľúcneho systému," uvádza Al-Aly. Podľa neho sa tým ukazuje, že vírus chrípky je v skutočnosti výrazne viac špecializovaný na dýchací systém, ako sa doteraz predpokladalo. Koronavírus je agresívnejší a menej "vyberavý", pričom môže napadnúť hociktorý telesný orgán a spôsobiť dlhodobé zdravotné problémy napríklad v srdci, mozgu, obličkách či inde v tele.



"Predstava, že covid alebo chrípka sú výhradne akútne ochorenia ignoruje ich dlhodobé účinky na ľudské zdravie," zdôraznil Al-Aly.



"Pred pandémiou sme sa z väčšiny vírusových infekcií zvykli vysmievať a považovali sme ich vlastne za nedôležité – človek je pár dní chorý a potom to prejde. Teraz zisťujeme, že to tak nie je u každého, a že niektorí ľudia skončia s vážnymi dlhodobými zdravotnými problémami. Musíme prestať bagatelizovať vírusové infekcie a pochopiť, že sú dôležitým faktorom spôsobujúcim chronické ochorenia," uzavrel Al-Aly.