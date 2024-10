Štúdia: Nemci sa najviac obávajú rastu životných nákladov a migrácie

Berlín 9. októbra (TASR) - Rastúce životné náklady a príchod migrantov do Nemecka sú dva hlavné problémy, ktoré trápia nemeckých občanov. Vyplýva to z novej dlhodobej štúdie zverejnenej v stredu, informuje TASR podľa tlačovej agentúry DPA.



Najväčším problémom v Nemecku sú stúpajúce ceny - 57 percent respondentov uviedlo, že sa obáva ďalšieho nárastu životných nákladov. Bola to tiež najčastejšie uvádzaná obava v 33 prieskumoch uskutočnených v rámci štúdie.



"Pohľad na naše dlhodobé štatistiky ukazuje, že Nemci sú citliví, pokiaľ ide o ich vlastné peňaženky," hovorí vedúci štúdie Grischa Brower-Rabinowitsch. Približne 52 percent respondentov uviedlo, že sa obáva príliš vysokého nájomného, čo je v prieskume na treťom mieste hlavných problémov.



Finančná nálada sa v porovnaní s rokom 2023 zlepšila, pričom obavy z rastúcich životných nákladov a nájomného klesli o osem percentuálnych bodov.



Ľudí v Nemecku naďalej trápi aj otázka migrácie, ktorá je na zozname obáv na druhom mieste.



Viac ako polovica opýtaných - 56 percent - sa obáva, že spoločnosť a úrady nie sú pripravené zvládnuť počet utečencov prichádzajúcich do krajiny.



V rámci tohtoročnej štúdie od júla do augusta na otázky prieskumu odpovedalo približne 2400 respondentov starších ako 14 rokov.