Štúdia: Nemecko potrebuje ročne 288.000 zahraničných pracovníkov

Berlín 26. novembra (TASR) - Nemecký pracovný trh sa bude v dlhodobom horizonte vo veľkej miere spoliehať na imigrantov, ukázala nová štúdia zverejnená v utorok. Do roku 2040 tak bude potrebných približne 288.000 zahraničných pracovníkov ročne, informuje TASR na základe správy agentúry DPA.



Podľa analýzy pre Bertelsmannovu nadáciu je súčasná úroveň migrácie nedostatočná. Podľa Susanny Schultzovej, expertky na migráciu z nadácie, prekážky sa musia odstrániť a podmienky pre prisťahovalcov zlepšiť, aby sa uspokojil rastúci dopyt.



Druhý prognostický model založený na menej priaznivom vývoji naznačuje, že Nemecko bude do roku 2040 potrebovať až 368.000 zahraničných pracovníkov ročne. Podľa tohto odhadu sa v rokoch 2041 až 2060 následne očakáva mierny pokles dopytu na približne 270.000 pracovníkov ročne vďaka predošlej migrácii.



Štúdia predpokladá, že bez ďalšej migrácie by sa počet pracovných síl v Nemecku do roku 2040 znížil z 46,4 milióna na 41,9 milióna. Ide o približne desaťpercentný pokles v dôsledku demografických zmien a jeho vplyv by sa regionálne líšil.



V štúdii sa uvádza, že v najľudnatejšej spolkovej krajine - Severné Porýnie-Vestfálsko - by sa znížil počet pracovných síl o desať percent, čo by mohlo mať mierny dopad. Spolkové krajiny Durínsko, Sasko-Anhaltsko a Sársko by situácia zasiahla viac. Dokonca aj v silných hospodárskych regiónoch ako sú Bavorsko, Bádensko-Württembersko a Hesensko sa bez prílevu zahraničných pracovníkov očakáva výrazný nedostatok pracovnej sily.



Autormi štúdie sú Alexander Kubis z Inštitútu pre výskum pracovného trhu (IAB) a Lutz Schneider z Univerzity aplikovaných vied v Coburgu. V štúdii sa využívali prognózy založené na doterajšom vývoji a uvádza sa v nej progresívny aj konzervatívny scenár. Výkyv v rámci potrebného počtu zahraničných pracovníkov sa pohybuje v rozmedzí od 288.000 do 368.000 prisťahovalcov.