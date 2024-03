Štúdia: Neurologické poruchy sú hlavnou príčinou zdravotných problémov

Paríž/Seattle 15. marca (TASR) - Neurologické poruchy sa stali hlavnou príčinou zdravotných problémov vo svete. V roku 2021 ich zaznamenali u 43 percent svetovej populácie. Vyplýva to zo štúdie, ktorej výsledky boli zverejnené vo štvrtok vo vedeckom časopise Lancet. TASR správu prevzala v piatok z agentúry AFP.



Štúdiu viedol tím z inštitútu IHME (Institute for Health Metrics and Evaluation) so sídlom v americkom meste Seattle. Experti skúmali vplyv 37 rôznych neurologických ochorení na ľudí v 204 krajinách a teritóriách v období rokov 1990 až 2021. Výsledky podľa Jaimie Steinmetzovej z IHME potvrdili, že ochorenia nervovej sústavy ako mozgová mŕtvica, migrény či demencia sú v súčasnosti hlavnou príčinou nárastu záťaže spojenej so zdravotnými problémami. V roku 2021 nimi trpelo viac než 3,4 miliardy ľudí, čo je 43 percent svetovej populácie.



Steinmetzová dodala, že výskyt prípadov takýchto ochorení sa v poslednom desaťročí zvýšil o 59 percent. Hlavnými príčinami sú starnutie svetovej populácie a jej rýchly nárast.



V roku 2021 na následky niektorej zo skúmaných 37 chorôb zomrelo viac než 11 miliónov ľudí. Ochorenia srdcovocievneho systému však boli naďalej hlavnou príčinou úmrtí a v roku 2022 si vyžiadali 19,8 milióna životov, uviedol IHME.



Steinmetzová pre AFP potvrdila, že hlavným dôvodom, prečo poruchy nervového systému predstihli i srdcovo-cievne ochorenia, bol nedávny krok Svetovej zdravotníckej organizácie, ktorá mozgovú porážku presunula do kategórie neurologických ochorení.



Vedci v rámci štúdie skúmali aj tzv. ukazovateľ celkovej straty rokov života v dôsledku ochorenia (Disability-adjusted life years - DALY). V roku 2021 prišlo ľudstvo o viac než 443 miliónov rokov zdravého života, čo v porovnaní s rokom 1990 predstavuje nárast o 18 percent. Najčastejšou príčinou bola mozgová porážka. Nasleduje neonatálna encefalopatia, pri ktorej dochádza k poškodeniu mozgových buniek, migréna, demencia vrátane Alzheimerovej choroby, poškodenie nervov v dôsledku cukrovky, meningitída a epilepsia.



Po zohľadnení veľkosti populácie a jej zvýšeného veku však ukazovateľ DALY i počet úmrtí na takéto ochorenia poklesol o približne jednu tretinu, vyplýva zo štúdie.



Vedci vo svojej správe upozornili na potrebu účinnej prevencie, liečby a rehabilitácie ochorení zasahujúcich nervovú sústavu.