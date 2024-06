ŠTÚDIA: Diváci seriálov dokážu smútiť rovnako ako pri smrti blízkeho

Sydney 17. júna (TASR) – Niektorí fanúšikovia dlhodobo vysielaných seriálov po ich ukončení smútia ako po smrti blízkej osoby, uvádza nová štúdia. TASR informuje na základe správy servera Phys.org.



Štúdiu vypracoval psychológ Adam Gerace z CQUniversity v Austrálii na vzorke 1289 respondentov. Výsledky zverejnil v recenzovanom mega časopise s otvoreným prístupom PLOS ONE.



Autor štúdie sa rozhodol preskúmať dosiaľ vedecky nepodložené tvrdenie, že fanúšikovia seriálov sa často naviažu na postavy a po ukončení seriálu za nimi smútia. Rozhodol sa pri tom zamerať na fanúšikov austrálskeho seriálu Neighbours, ktorý televízie vyrábali 37 rokov. Neighbours (Susedia) bol telenovelou typu soap opera (doslova mydlová opera) sledujúcou každodenné osudy postáv. Mydlové opery alebo "mydlovky" si v minulosti získali veľkú popularitu nielen v Austrálii, ale aj v Spojenom kráľovstve a v USA.



Gerace pri výskume využil dotazník navrhnutý tak, aby dokázal zmerať mieru smútku a iných emócií pociťovaných fanúšikmi seriálu po jeho ukončení. Súčasťou dotazníka bola tiež možnosť podeliť sa o názor nielen na seriál ako celok, ale aj na jednotlivé postavy.



Dotazník skúmal aj stupeň zmierenia s definitívnym ukončením seriálu, mieru tiesne spôsobenú stratou postáv a to, či respondenti pociťovali pocit naplnenia z konca seriálu. Na záver sa mohli respondenti vyjadriť, či boli tvorcom seriálu vďační.



Z analýzy odpovedí vyplynulo, že mnohí respondenti pociťujú vysoký stupeň zármutku a majú problém vyrovnať sa s náhlym odchodom postáv. Výraznejšie sa prejavovali u ľudí s parasociálnym vzťahom k postavám – takíto ľudia ich považovali za čosi ako priateľov alebo známych. Na základe výsledkov preto Gerace dospel k názoru, že diváci zažívali rovnaký pocit straty ako pri smrti skutočného partnera, priateľa, či inej blízkej osoby.



Názov mydlová opera pochádza z 30. rokov z USA. Rádiá sa usilovali zvýšiť zisky z denne vysielaných rozhlasových dramatizácií, rozhodli sa preto vysielať reklamy. Keďže väčšinu poslucháčov v tom čase tvorili ženy v domácnosti, rádiá vysielali reklamy na mydlo a tento typ rozhlasových dramatizácií vošiel do povedomia verejnosti ako mydlové opery. Najdlhšou "mydlovkou" bol Guiding Light (v Česku a na Slovensku vysielaný pod názvom U nás ve Springfieldu) – celkovo sa v rozhlasovom éteri a na televíznych obrazovkách objavoval 72 rokov (1937 – 2009).