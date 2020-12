Štúdia: Nový variant koronavírusu nespôsobuje ťažší priebeh ochorenia

Londýn 30. decembra (TASR) - Nový variant koronavírusu zrejme nespôsobuje vážnejší priebeh ochorenia COVID-19 než iné varianty. Vyplýva to z porovnávajúcej štúdie, ktorú vypracoval anglický úrad pre verejné zdravie Public Health England (PHE). V stredu o nej informovala tlačová agentúra Reuters.



Vedci tvrdia, že nový variant sa šíri rýchlejšie. Zistili ho v Anglicku v polovici decembra a nález viedol k tomu, že mnoho krajín zaviedlo cestovné obmedzenia voči Spojenému kráľovstvu. Prítomnosť nového variantu odvtedy hlásilo niekoľko ďalších štátov.



Bádatelia v štúdii porovnávali 1769 osôb nakazených novým variantom s 1769 ľuďmi nakazenými "divokým", čiže "štandardným" typom koronavírusu. V oboch skupinách boli zhodným pomerom 1:1 zastúpené pohlavia, vekové skupiny, oblasti bydliska a čas testovania.



Zo 42 ľudí, ktorí boli prijatí do nemocnice, 16 malo nákazu novým variantom a 26 malo štandardný typ koronavírusu, píše sa v štúdii. Zomrelo 12 ľudí s nákazou novým variantom - oproti desiatim zosnulým s pôvodným typom koronavírusu.



"Predbežné výsledky porovnávacej štúdie neukázali štatisticky významný rozdiel v hospitalizáciách a v smrtnosti do 28 dní od infikovania medzi prípadmi nákazy novým variantom a prípadmi štandardného typu koronavírusu," píše sa v štúdii.



Nie je ani významný rozdiel v pravdepodobnosti opätovnej nákazy novým variantom a inými variantmi koronavírusu, píše sa tiež v štúdii.



Avšak dodáva sa v nej, že miera kontaktov potvrdených prípadov, u ktorých sa vyvinulo ochorenie, je vyššia pri novom variante koronavírusu.