Štúdia: Obdobie záplav v Európe je najhoršie za posledných 500 rokov

Zaplavená cesta počas povodní v sicílskom meste Palermo vo štvrtok 16. júla 2020. Foto: TASR/AP

Zničené autá, ktoré odniesla voda počas záplav v meste Tafalla na severe Španielska 9. júla 2019. Foto: TASR/AP

Paríž 22. júla (TASR) - Európu zasiahli v posledných desaťročiach častejšie a rozsiahlejšie záplavy, než v ktoromkoľvek inom období za posledných 500 rokov. Vyplýva to z dôkladnej analýzy minulých záplav na kontinente, ktorú zverejnili v stredu. Informovala o tom tlačová agentúra AFP.Paneurópska skupina výskumníkov strávila osem rokov podrobným štúdiom takmer 10.000 záznamov o záplavových udalostiach, siahajúcich do roku 1500 nášho letopočtu.Zistili nielen to, že posledných 30 rokov dochádzalo k častejším a silnejším záplavám než kedykoľvek predtým, ale povodne nastávali za väčších horúčav, než je historický priemer.Autori výskumu uviedli, že to pomôže vládam ušetriť po záplavách miliardy na obnove a rekonštrukcii.povedal vedúci autor štúdie a hydrológ Günter Blöschl z Viedenskej technickej univerzity.povedal Blöschl pre AFP.Celosvetovo sa už teploty zvýšili o vyše jeden stupeň Celzia oproti predindustriálnemu obdobiu, čo zrýchlilo kolobeh vody v prírode a zvýšilo početnosť a silu záplav.Extrémne záplavy sa však zvyčajne obmedzujú na určité lokality, čo sťažuje vyvodzovanie záverov, ako silno je tento jav ovplyvnený stúpajúcimi teplotami.Tím výskumníkov identifikoval počas 500 rokov deväť období, keď boli záplavy častejšie, než je priemer.Kým predchádzajúce obdobia bohaté na záplavy boli chladnejšie než medziobdobia, to posledné - v rokoch 1900 - 2016 - bolo zhruba o 1,4 stupňa Celzia teplejšie.Vedecká skupina poukázala obzvlášť na zvýšenie letných záplav v týchto rokoch.V pripojenom komentári Francis Ludlow, odborný asistent špecializovaný na životné prostredie v stredoveku na Trinity College v írskom Dubline, označil výskum zaPodľa predpokladov vedcov mali záplavy každý rok v rokoch 1870 - 2016 vplyv na približne 0,03 percenta európskeho obyvateľstva - to predstavuje každoročné priemerné náklady blížiace sa k jednému percentu celoeurópskeho hrubého domáceho produktu (HDP).vysvetlil Ludlow.