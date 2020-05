Štúdia: Obyvatelia EÚ nevidia budúcnosť svojich krajín pozitívne

Berlín 28. mája (TASR) - Väčšina obyvateľov Európskej únie vidí pozitívne svoju vlastnú budúcnosť, avšak menej optimizmu pociťuje, pokiaľ ide o budúcnosť svojich domovských krajín. Vyplýva to zo štúdie nemeckej Bertelsmannovej nadácie, ktorá bola zverejnená vo štvrtok, píše agentúra DPA.



Autori štúdie zistili, že v každej krajine EÚ platí takzvaný "paradox optimizmu". Znamená to, že ľudia síce vidia v dobrom svetle vlastnú budúcnosť, ale budúcnosť svojej krajiny pozitívne nevnímajú.



"Tento paradox optimizmu platí - hoci v rozličnej miere - vo všetkých členských štátoch EÚ," uvádza sa vo vyhlásení uvedenej nadácie. Tendencia ľudí dôverovať viac vlastnej sile než spoločnosti má politické dôsledky, ktoré je možné pozorovať práve počas pandémie nového koronavírusu, napísali autori štúdie.



Rozpor medzi osobnými a spoločenskými očakávaniami je najvyšší v Nemecku a Španielsku. "Nemci sa vyznačujú vysokou úrovňou dôvery vo vlastnú silu a mimoriadnou beznádejou, čo sa týka budúcnosti Nemecka," uviedla odborníčka Bertelsmannovej nadácie Isabell Hoffmannová.



Vlastnú budúcnosť považuje za dôvod na optimizmus 65 percent Nemcov, zatiaľ čo budúcnosť Nemecka vidí pozitívne len 44 percent.



Štúdie sa koncom roku 2019 - čiže ešte pred vypuknutím koronavírusovej krízy - zúčastnilo takmer 13.000 občanov EÚ.



Autori vychádzajú z toho, že aktuálna situácia ešte viac posilní spomínaný negatívny trend. Spoločenský pesimizmus by sa mohol podľa nich zhoršiť v dôsledku hospodárskych dosahov pandémie, a to i v prípade, že sú občania spokojní s tým, ako situáciu riešili vlády ich krajín.