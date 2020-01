Od začiatku protestov sa v Hongkongu zhoršilo duševné zdravie ľudí

Hongkong 10. januára (TASR) - Duševné zdravie dospelých obyvateľov Hongkongu sa zhoršilo, odkedy vlani v júni vypukli protivládne protesty, ktoré často sprevádzajú násilnosti medzi políciou a demonštrantmi. Vyplýva to zo štúdie Hongkonskej univerzity zverejnenej vo štvrtok, uviedla agentúra DPA.



Výskyt depresií sa zvýšil päťnásobne a symptómy posttraumatickej stresovej poruchy (PTSD) medzi dospelými sa objavujú šesťkrát častejšie od roku 2014, keď prodemokratickí protestujúci v rámci takzvaného dáždnikového hnutia po prvý raz vyšli do ulíc Hongkongu na protest voči obmedzovaniu jeho autonómie.



Ako uviedol odborný časopis The Lancet, táto desaťročná štúdia univerzita, je "najrozsiahlejšou a najdlhšou kohortovou štúdiou venujúcou sa vplyvu na psychické zdravie celej populácie" v oblasti, ktorú ovplyvňujú sociálne nepokoje.



Na štúdii zameranej na určenie výskytu možných príznakov depresií a posttraumatickej stresovej poruchy sa v rokoch 2009 - 2019 deväťkrát zúčastnilo 1736 dospelých osôb.



Pred dáždnikovým hnutím trpeli depresiami dve percentá a v roku 2019 už 11 percent hongkonskej populácie, uvádza štúdia. Koncom roka 2019 vykazovalo symptómy PTSD 32 percent respondentov, zatiaľ čo v marci 2015 to bolo len päť percent.



Autori štúdie dospeli k záveru, že pretrvávajúce nepokoje by mohli viesť k výraznému zvýšeniu dopytu po psychiatroch a psychológoch.



Protesty v Hongkongu sa začali v júni 2019, keď prodemokratickí demonštranti žiadali, aby vláda stiahla sporný návrh zákona, ktorý by umožnil osoby podozrivé zo spáchania trestných činov vydávať do pevninskej Číny.



Medzičasom sa protesty týkajú najmä zasahovania Číny do osobitného autonómneho štatútu Hongkongu, ktorý je založený na zásade "jedna krajina, dva systémy".