Štúdia: Okolo roku 2100 budú extrémne záplavy zasahovať USA každý rok

Paríž 16. apríla (TASR) - Extrémne záplavy budú pri súčasnom raste morskej hladiny okolo roku 2100 zasahovať pobrežné oblasti v Spojených štátoch každý rok. Tvrdí to nový výskum publikovaný vo štvrtok, o ktorom napísala agentúra AFP.



Nárast hladiny svetových oceánov je spôsobený roztápaním ľadovcov. K tomu prispieva zvyšovanie priemernej ročnej teploty na Zemi.



Nová štúdia pracovala s vedeckým predpokladom, že do roku 2100 hladina oceánov narastie o jeden až dva metre. Vedci vytvorili niekoľko rôznych modelov podľa výšky nárastu, ktoré potom skombinovali s frekvenciou výskytu extrémnej hladiny vody. Tú merali pomocou 202 meradiel pozdĺž oboch pobreží Spojených štátov.



Vedci zistili, že až pri troch štvrtinách z týchto meradiel bol rozdiel medzi "storočnými záplavami" a priemernou výškou prílivu menej ako jeden meter.



Väčšina modelov predpokladá do roku 2100 vyšší nárast.



Autori takisto upozorňujú, že riziko extrémnych záplav sa bude každý päť rokov zdvojnásobovať. Záplavy zasiahnu husto obývané oblasti ako Miami, Atlantic City či Charleston a takisto Havajské ostrovy.



"Ak sa naplnia predpoklady nárastu morskej hladiny a do roku 2050 nebudeme mať adaptačné mechanizmy, záplavy budú čoraz častejšie, rozsiahlejšie a následky budú horšie," povedal Sean Vitousek, hlavný autor štúdie.



Správa Medzivládnej komisie pre zmenu klímy (IPCC) predpokladá nárast hladiny oceánov o 1,1 metra do roku 2100.



Tím okolo Vitouseka uvádza, že k "rozsiahlemu narušeniu dopravy v dôsledku cestných uzávierok pre záplavy" dôjde už v polovici tohto storočia.



"Mentálne ani fyzicky nie sme pripravení na nárast (hladiny oceánov) o jeden meter, ale stane sa to a pravdepodobne skôr, ako si myslíme," dodal.