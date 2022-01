Štúdia: Omikron je zrejme pre nezaočkovaných menej nebezpečný

Zdravotná sestra naťahuje injekčnou striekačkou vakcínu proti ochoreniu COVID-19 od spoločností Pfizer-BioNTech počas spustenia vakcinačnej kampane na klinike infekčných chorôb v Skopje, foto z archívu. Foto: TASR/AP

Johannesburg 14. decembra (TASR) - U nezaočkovaných ľudí, ktorí sa infikujú koronavírusovým variantom omikron, zrejme existuje - v porovnaní s predchádzajúcimi variantmi - menšia pravdepodobnosť vážneho priebehu ochorenia, hospitalizácie alebo úmrtia.Vyplýva to zo zatiaľ nerecenzovanej štúdie juhoafrického Národného inštitútu pre prenosné choroby (NICD), ktorej výsledky boli zverejnené v piatok. Informovala o tom agentúra Reuters.Štúdia bola vykonaná v provincii Západné Kapsko v Juhoafrickej republike. Porovnávala približne 11.600 pacientov z predchádzajúcich troch vĺn pandémie s približne 5100 pacientami, ktorí sa nakazili v aktuálnej vlne spôsobenej variantom omikron.Vedci na základe komparácie dospeli k záveru, že riziko vážneho priebehu ochorenia klesá pri omikrone približne o štvrtinu z dôvodu špecifických charakteristík tohto variantu.uvádza sa v štúdii NICD, ktorú zatiaľ nezhodnotili iní odborníci.Riziko hospitalizácie s ťažkým priebehom ochorenia alebo úmrtia by však - podľa zistení juhoafrických vedcov - mohlo byť v prípade omikronu o približne 25 percent nižšie než v prípade variantu delta.S variantom omikron je po celom svete často spojený menej závažný priebeh ochorenia než pri predchádzajúcich podobách nového koronavírusu. Vedci sa teraz snažia zistiť, do akej miery je to spôsobené špecifickými vlastnosťami omikronu alebo celkovou vyššou imunitou populácie, ktorú zaistilo očkovanie a prekonanie ochorenia.