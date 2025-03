Štúdia OSN: Práva žien sú ohrozené na celom svete

New York 6. marca (TASR) - Práva žien a dievčat na celom svete sú vystavené viacerým hrozbám. Vyplýva to zo štúdie Organizácie Spojených národov pre rodovú rovnosť a posilnenie postavenia žien, ktorú zverejnila vo štvrtok pred nadchádzajúcim M Medzinárodným dňom žien (8. marca). TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.



Medzi "bezprecedentné a rastúce hrozby vo svete" patrí vyššia miera diskriminácie, slabšia právna ochrana a menej finančných prostriedkov na programy a inštitúcie, ktoré podporujú a chránia ženy, uviedla agentúra OSN v tlačovej správe.



Takmer štvrtina svetových vlád v roku 2024 hlásila negatívne reakcie k problematike práv žien, uvádza najnovšia správa "Prehľad práv žien 30 rokov po Pekingu" (Women's Rights in Review 30 Years After Beijing), ktorá vychádza z údajov zo 159 krajín.



"Mnohé krajiny dosiahli pokrok v oblasti rodovej rovnosti a posilnenia postavenia žien, od zákazu diskriminácie v zamestnaní až po prijatie akčných plánov v oblasti klímy," uvádza sa v správe. "Rodová diskriminácia však zostáva hlboko zakorenená vo všetkých ekonomikách a spoločnostiach, čím sa značne obmedzujú práva a nádeje žien a dievčat," ozrejmila správa. Dokument hodnotí pokrok od podpísania Pekinskej deklarácie a akčnej platformy o rodovej rovnosti z roku 1995.



Štúdia poukázala na posun v rámci zastúpenia žien v parlamentoch krajín, pričom od roku 1995 je ich počet viac ako dvojnásobný. Skonštatovala však, že takmer tri štvrtiny poslancov tvoria stále muži. Podľa správy sa od spomínaného roku zaviedlo 1532 právnych reforiem zameraných na podporu rodovej rovnosti. Napriek tomu majú ženy iba 64 percent z práv, ktoré prináležia mužom. Znížila sa aj materská úmrtnosť, pričom v rokoch 2000 až 2015 klesla o tretinu, no odvtedy zostala približne rovnaká.



Na základe správy sa počet prípadov sexuálneho násilia od roku 2022 zvýšil o 50 percent, pričom 95 percent zo všetkých obetí tvoria ženy a dievčatá. Agentúra OSN preto v správe predstavila akčný plán pre rodovú rovnosť pozostávajúci zo šiestich pilierov. Patrí medzi ne digitálna revolúcia pre ženy a dievčatá a opatrenia na riešenie chudoby, násilia, mieru a bezpečnosti či klimatickej spravodlivosti.