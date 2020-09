Británia varuje pred kombináciou ochorenia Covid-19 a chrípky

Londýn 22. septembra (TASR) – Britský vládny Úrad pre verejné zdravie (Public Health England, PHE) varuje, že osoby, ktoré budú mať v rovnakom čase chrípku a tiež ochorenie Covid-19 spôsobené novým druhom koronavírusu, budú v mimoriadnom ohrození života. Vyplýva to z novej štúdie, informovala v utorok spravodajská stanica Sky News.



Štúdia využila údaje zo začiatku pandémie v Spojenom kráľovstve. Podľa nej zomrelo v dôsledku kombinácie ochorenia Covid-19 a chrípky až 43 percent ľudí, pričom samotnému ochoreniu Covid-19 (bez chrípky) podľahlo len necelých 27 percent pacientov. PHE uviedlo, že išlo najmä o staršie osoby.



Denník The Guardian však upozorňuje, že štúdia, o ktorú sa PHE vo svojom varovaní opiera, vznikla na základe údajov týkajúcich sa len 58 pacientov.



„Podľa mňa je relatívny rozdiel vo veľkosti týchto podielov dôležitejší než absolútny podiel," uviedol zástupca hlavného britského hygienika Jonathan Van-Tam. Dodal, že síce bola spomínaná štúdia malá, jej výsledky súhlasia s ďalšími podobnými štúdiami. PHE tiež plánuje v tomto výskume pokračovať.



Riaditeľka pre ochranu zdravia a zdravotníctvo v PHE Yvonne Doylová uviedla, že tí pacienti, ktorí mali chrípku, mali menšie riziko nákazy koronavírusom. Varovala však, že najmä ľudia so slabou imunitou riskujú vážne ohrozenie života a mali by sa proti chrípke chrániť.



Britská vláda tento rok nakúpila rekordných 30 miliónov dávok očkovacej látky proti chrípke. Tento týždeň rozošle rizikovým osobám a ich príbuzným listy, v ktorých ich vyzve, aby sa dali zaočkovať. Medzi rizikové osoby patria ľudia vo veku nad 65 rokov a osoby s vážnym chronickým ochorením. Minulý rok sa v Británii dalo proti chrípke zaočkovať len necelých 45 percent takýchto ľudí.



Očkovanie tiež ponúknu dvoj až trojročným deťom, ako aj všetkým žiakom základných škôl a prvákom stredných škôl, čím chce PHE chrániť rizikové osoby v rodinách týchto detí.