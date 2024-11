Štúdia: Patogény uchytené o mikroplasty môžu prežiť čistenie vody

Oslo 8. novembra (TASR) – Ak sa niektoré ľudské patogény uchytia v odpadovej vode o mikroplasty, čistenie ich nedokáže zabiť, uvádza nová štúdia. TASR informuje na základe správ vedeckého žurnálu PLOS ONE a portálu Phys.org.



Čistiarne odpadových vôd sú navrhnuté na odstraňovanie kontaminantov z odpadových vôd. Mikroplasty vo vode však zostávajú a môže sa na nich tvoriť lepkavý mikrobiálny film. Predchádzajúci výskum ukázal, že tieto mikrobiálne komunity zvané plastisféry môžu obsahovať patogény, ktoré po vypustení vyčistenej vody a kalu môžu ohrozovať ľudské zdravie.



Tím vedcov z Nórskej univerzity biológie, ktorý viedla Ingun Lund Witsová, skúmal proces čistenia odpadových vôd. Výsledky svojho výskumu 6. novembra vedci zverejnili vo forme štúdie vo vedeckom žurnále PLOS ONE.



Výskumníci identifikovali v plastisférach z odpadových vôd jedlom prenášané patogény žijúce na troch typoch plastov. Mikroorganizmy kultivovali a genetickými technikami zisťovali druhy a ich rozmanitosť v komunitách plastisfér.



Tím odhalil stopy prítomnosti škodlivých baktérií a vírusov, medzi inými baktériu Listeria monocytogenes spôsobujúci listeriózu, baktériu E.coli žijúcu v hrubom čreve ľudí, norovírus spôsobujúci hnačky či adenovírus spôsobujúci napríklad niektoré respiračné choroby či gastroenteritídy.



Z vyčistenej aj nevyčistenej odpadovej vody tiež úspešne kultivovali baktériu Klebsiella pneumoniae spôsobujúcu napríklad zápal pľúc (pneumóniu) alebo baktériu Acinetobacter spp. vyvolávajúcu nemocničné nákazy. Ich prítomnosť vo vyčistenej vode poukazuje na to, že biofilmy plastisfér zrejme chránia patogény pred zničením počas čistenia odpadových vôd.



Výsledky štúdie zdôrazňujú potenciál plastisfér ukrývať a rozširovať patogény, čo komplikuje bezpečnú recykláciu odpadových vôd. Neefektívne čistenie odpadových vôd a nakladanie s plastovým odpadom môže patogénom viažucim sa na plasty umožniť rozšíriť sa z odpadových vôd do potravinového reťazca.



Vedci zdôrazňujú, že vyčistenie odpadových vôd od mikroplastov a s nimi spojených patogénov si vyžaduje ďalší výskum a neustále inovácie.