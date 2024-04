Štúdia: Počet obyvateľov Nemecka stúpne do roku 2040 len o 0,6 %

Gütersloh 9. apríla (TASR) — Počet obyvateľov Nemecka stúpne do roku 2040 len približne o 0,6 percenta. Vyplýva to zo štúdie, ktorú v utorok zverejnila Bertelsmannova nadácia. Informovala o tom agentúra DPA.



Demografický vývoj v jednotlivých spolkových krajinách bude pritom veľmi rozdielny. Zatiaľ čo Sársko a východné spolkové krajiny musia v porovnaní s rokom 2020, keď podľa Spolkového štatistického úradu žilo v Nemecku 83,15 milióna ľudí, počítať s úbytkom populácie, ostatné regióny zaznamenajú nárast.



Populačný vývoj v 13 spolkových krajinách sa bude pohybovať od prírastku 4,6 percenta v Bádensku-Württembersku po úbytok 12,3 percenta v Sasku-Anhaltsku. V Berlíne, Hamburgu a Brémach, ktoré majú štatút spolkovej krajiny, štúdia predpovedá nárast počtu obyvateľov o 5,8, respektíve 3,5 a 1,1 percenta.



"Pre prognózy sú rozhodujúce tri faktory: pôrodnosť, úmrtnosť a migrácia. V posledných rokoch došlo k dvom udalostiam, ktoré sťažili prognózy. Boli to vojna v Sýrii v roku 2015 a vojna na Ukrajine v roku 2022. Obe mali a majú značný vplyv na výpočty," uviedla autorka štúdie Petra Klugová.



Spresnila, že na rozdiel od Sýrie z Ukrajiny prišlo do Nemecka veľa žien v mladom a strednom veku. Odborníci sa domnievajú, že intenzita prisťahovalectva z Ukrajiny sa zmierni.



Podľa štúdie sa počet ľudí nad 80 rokov v Nemecku zvýši z približne 5,8 milióna v roku 2027 na približne 7,7 milióna v roku 2040. Podiel tejto vekovej skupiny na celkovej populácii potom bude 9,2 percenta.



Projekcia počtu obyvateľov do roku 2040 bola vykonaná pre všetky mestá a obce nad 5000 obyvateľov. V týchto 3063 obciach žije takmer 90 percent obyvateľov Nemecka.



Na margo možných chýb v takýchto prognózach Klugová poznamenala, že čím menšie sú územné celky, tým sú prognózy na ne náchylnejšie. "Avšak aj malé obce musia vedieť plánovať a potrebujú čísla, aby vedeli posúdiť trendy," uviedla.