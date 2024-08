Vyšla štúdia o sexuálnych útokoch v armáde USA, Pentagón reagoval

Washington 15. augusta (TASR) - Počet prípadov sexuálneho násilia v amerických ozbrojených silách je pravdepodobne omnoho vyšší, než uvádzajú oficiálne vládne odhady. Vyplýva to z novej štúdie, ktorú zverejnili v stredu. TASR informuje podľa správy agentúry Reuters.



Americké ministerstvo obrany odhaduje, že v roku 2021 došlo v amerických ozbrojených silách k takmer 36.000 prípadom sexuálneho násilia. V roku 2023 to bolo 29.000 prípadov.



Autorka novej štúdie Jennifer Greenbergová z Univerzity v Sheffielde však uvádza, že na základe syntézy nezávislých údajov dospela k odhadu, ktorý je viac než dvojnásobne vyšší. Jej výskum bol realizovaný v spolupráci s Watsonovým inštitútom pre medzinárodné a verejné záležitosti Brownovej univerzity v štáte Rhode Island. Odhaduje počet prípadov v roku 2021 na viac ako 75.000 a v roku 2023 na viac ako 73.000.



Pentagón v reakcii uviedol, že by z jeho strany nebolo "vhodné komentovať metodológiu štúdie, ktorú nevykonalo samotné ministerstvo". Okrem toho dodal, že "pokračuje v trvalom úsilí o budovanie silného veliteľského prostredia, v prevencii sexuálnych útokov, pomoci ich obetiam pri zotavovaní sa a vyvodzovaní náležitej zodpovednosti voči páchateľom".



"Sexuálne násilie nebude v našich radoch tolerované, schvaľované ani ignorované," zdôrazňuje ministerstvo.



Štúdia Greenbergovej a Brownovej univerzity tiež uvádza, že takmer štvrtina žien a aj 1,9 percenta mužov zažila počas vojny v Afganistane v rokoch 2001 až 2021 sexuálne útoky.



Obeťami sexuálneho násilia v ozbrojených silách sú najmä afroameričanky a členovia LGBTI komunity. Štúdia taktiež uvádza, že napriek dlhoročnému úsiliu o riešenie tohto problému je výskyt sexuálnych útokov stále vysoký.



Americký Kongres v roku 2021 schválil zákon, ktorý zahŕňal revíziu systému vojenského súdnictva. Rozhodovanie o stíhaní prípadov znásilnenia alebo sexuálneho napadnutia tým vyňali z kompetencie vojenských veliteľov. Prijatie zákona inšpiroval prípad 20-ročnej Vanessy Guillenovej, ktorú zavraždili po tom, ako nahlásila sexuálne obťažovanie.