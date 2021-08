Počet transplantácií orgánov v prvom roku pandémie výrazne klesol

Rím 31. augusta (TASR) – Počet transplantácií orgánov počas prvého roku koronavírusovej pandémie celosvetovo výrazne klesol. Vyplýva to zo štúdie Európskej spoločnosti pre transplantáciu orgánov (ESOT) zverejnenej v pondelok vo vedeckom časopise The Lancet, píše agentúra DPA.



Vedci v štúdii organizácie ESOT so sídlom v Taliansku analyzovali údaje z 22 krajín na celom svete a zistili priemerne 15-percentný pokles počtu vykonaných transplantácií.



Prvá vlna pandémie mala zničujúci dopad na dostupnosť transplantácie v mnohých krajinách, no vplyv mala aj na čakacie zoznamy, čo viedlo k výrazným stratám na životoch, uviedol hlavný autor štúdie Olivier Aubert z Parížskej transplantačnej skupiny (PTG).



Vedci zhromažďovali dáta od 1. januára do 31. decembra 2020 a porovnali ich s údajmi za rok 2019. Dáta analyzovali od momentu, keď kumulatívny počet potvrdených prípadov koronavírusu v každej zo sledovaných krajín prekonal hodnotu 100. Na základe analýzy týchto údajov vedci objavili silnú časovú koreláciu medzi rastúcim počtom infikovaných a klesajúcim počtom transplantácií, hoci medzi jednotlivými krajinami zaznamenali výrazné rozdiely.



Najvýraznejší, 67-percentný pokles v počte transplantácií vedci evidovali v Japonsku a potom v Chorvátsku a Maďarsku (v oboch prípadoch o 37 percent), Británii (o 31 percent) a Brazílii (o 29 percent). Naopak nepatrný, iba jednopercentný pokles v počte transplantácií bol zaznamenaný vo Švajčiarsku. Mierny pokles vedci evidovali v USA (o štyri percentá), Nórsku (o sedem percent) či Kanade (o desať percent).