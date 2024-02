Vedci: Polárnym medveďom hrozí smrť hladom v dôsledku otepľovania

Ottawa/Londýn 14. februára (TASR) - Niektorým ľadovým medveďom hrozí smrť hladom v dôsledku zmeny klímy a topenia morského ľadu v Arktíde. Tieto šelmy sa totiž nedokážu dostatočne adaptovať na zdroje potravy na súši, potvrdili vedci v štúdií, ktorá bola zverejnená tento týždeň vo vedeckom časopise Nature. TASR správu prevzala v stredu z webovej stránky stanice BBC a časopisu National Geographic.



Bežnou potravou ľadových medveďov sú tulene, ktoré lovia na ľadových kryhách pri pobreží. Množstvo ľadu sa však v dôsledku otepľovania klímy zmenšuje a medvede preto hľadajú potravu na pevnine, kde sa živia vtáčími vajcami, bobuľami či trávnatým porastom. Pri tom im rýchlo ubúda telesná váha a hrozí im smrť.



Počas teplejších mesiacov roka sú však mnohé oblasti Arktídy bez ľadu. V západnej časti kanadskej provincie Manitoba, kde sa štúdia uskutočnila, sa obdobie bez ľadu medzi rokmi 1979 a 2015 predĺžilo o tri týždne.



Vedci v rokoch 2019-2022 sledovali správanie 20 ľadových medveďov počas troch týždňov v letných mesiacoch. Zvieratá odvážili, odobrali im vzorky krvi a nasadili im obojky s kamerou vybavenou GPS. To expertom umožnilo sledovať ich pohyb, aktivitu a zdroje potravy.



Počas letných mesiacov sa u medveďov vyvinuli iné spôsoby prežitia. Niektoré jednoducho odpočívali a šetrili si energiu. Väčšina sa usilovala živiť sa vegetáciou a bobuľovitým ovocím, prípadne plávala do mora hľadajúc potravu. U 19 z 20 medveďov vedci potvrdili stratu telesnej hmoty - v niektorých prípadoch až 11 percent.



Počty ľadových medveďov sa v poslednom období zvýšili, globálny nárast teplôt je však dnes považovaný za najväčšiu hrozbu pre tieto šelmy, píše BBC. Zamrznuté moria v oblasti Arktídy sú totiž kľúčové pre ich prežitie.



Vo svete v súčasnosti žije približne 26.000 ľadových medveďov najmä v Kanade, no vyskytujú sa aj v USA, Rusku, Grónsku a Nórsku. Medzinárodná únia na ochranu prírody a prírodných zdrojov (IUCN) ich zaraďuje do kategórie zraniteľných živočíchov, ktorým hrozí vyhynutie. Jednou z príčin poklesu ich počtu je aj klimatická zmena.



Dospelý samec ľadového medveďa dorastá do dĺžky približne troch metrov a môže vážiť takmer 600 kg.