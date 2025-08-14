< sekcia Zahraničie
Štúdia: Polovica novinárov využíva generatívnu umelú inteligenciu
Autor TASR
Brusel 14. augusta (TASR) - Európski novinári pri písaní svojich článkov stále častejšie používajú nástroje generatívnej umelej inteligencie (AI) napriek obavám zo šírenia dezinformácií a narušia dôveryhodnosti. Vyplýva to z výsledkov štúdie výskumníkov z univerzít v belgickom Gente a holandskom Amsterdame zverejnenej v stredu, na ktorú sa odvoláva magazín Politico, píše TASR.
Viac ako polovica z 286 novinárov zapojených do prieskumu v Belgicku a Holandsku uviedla, že pri práci používa modely generatívnej umelej inteligencie, ako je napríklad ChatGPT od firmy OpenAI. Z celkového počtu novinárov používajúcich AI ju 32 percent z nich používa každý týždeň a 14 percent každý deň. Podľa výskumníkov sú tieto čísla „v súlade“ s inými štúdiami v tomto odvetví.
Väčšina respondentov v prieskume uviedla, že je ohľadom AI pesimistická. Približne 85 percent opýtaných sa domnieva, že generatívna umelá inteligencia posilní šírenie dezinformácií, a 83 percent si myslí, že AI narúša dôveru v žurnalistiku.
Najpopulárnejšími nástrojmi AI pre novinárov sú automatický preklad (45 percent), prepisovanie rozhovorov (35 percent) a korektúra textu (30 percent). Najčastejšími dôvodmi sú šetrenie času, efektívnejšia práca alebo hľadanie inšpirácie.
Štúdia tvrdí, že používanie AI „uľahčuje predovšetkým už existujúce úlohy, netransformuje ani nevyvíja nové žurnalistické procesy“.
Generatívne modely umelej inteligencie sa stali širšie používanými najmä po tom, ako si ChatGPT koncom roka 2022 získal celosvetovú popularitu. Modely, na ktorých sú tieto nástroje založené, sú regulované Nariadením EÚ o umelej inteligencii.
