Štúdia: Polročná vakcinácia proti HIV znižuje riziko infekcie

Berlín 28. novembra (TASR) - Pravidelné polročné očkovanie liekom lenacapavir ponúka účinnú ochranu proti infekcii vírusom ľudskej imunitnej nedostatočnosti (HIV). Vyplýva to z výsledkov tretej fázy testovania nového lieku, ktorej výsledky zverejnil v stredu vedecký magazín New England Journal of Medicine. TASR o tom informuje podľa agentúry DPA.



Očkovanie s posilňovacou dávkou každých šesť mesiacov, sa podľa štúdie ukazuje ako vhodná náhrada voči dennému perorálnemu preventívnemu užívanie antivirotík (PrEP). Astrid Bernerová-Rodoredová z Univerzitnej nemocnice v nemeckom Heidelbergu, ktorá sa venuje výskumu verejného zdravia, považuje lenacapavir za prielom v oblasti PrEP. Podľa jej slov sú injekcie raz za pol roka menej stigmatizujúce pre pacientov najmä v krajinách silne zasiahnutých HIV.



HIV napáda imunitný systém človeka a znižuje obranyschopnosť voči ochoreniam. Terminálnym štádiom infekcie HIV je ochorenie AIDS (syndróm imunitnej nedostatočnosti). Ľudská imunita sa v tomto štádiu už nedokáže brániť voči inak zvládnuteľným infekciám a pacienti umierajú.



Lenacapavir potláča vírus HIV vo viacerých štádiách jeho životného cyklu, na liečbu existujúcich infekcií je pod značkou Sunlenca schválený v Európskej únii, Kanade a USA. Predchádzajúce fázy výskumu mohli byť predčasne ukončené kvôli veľmi sľubným výsledkom. Jeho výrobca spoločnosť Gilead plánuje požiadať o schválenie lenacapaviru ako preventívnu liečbu HIV vo viacerých krajinách a tiež jeho sprístupnenie v regiónoch s nízkymi príjmami. Medzi najčastejšie vedľajšie účinky patria reakcie v mieste vpichu a nevoľnosť.



Liečba lenacapavirom v Spojených štátoch stojí v súčasnosti asi 42.000 dolárov ročne. Jeho cenová dostupnosť v chudobnejších krajinách však zostáva veľkou výzvou, povedala Astrid Bernerová-Rodoredová. Ide najmä o regióny ako subsaharská Afrika, kde je najväčšia potreba liekov proti ochoreniu AIDS.



Ešte pred skončením vývoja sa tiež vynárajú obavy z liekovej rezistencie aktívnej látky, ak sa nepoužíva správne. Upozornil na to Max von Kleist zo Slobodnej univerzity v Berlíne, keďže aktívna látka môže zostať v tele až rok po ukončení liečby vakcínou.