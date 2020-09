Štúdia: Populizmus medzi voličmi v Nemecku klesá

Berlín 3. septembra (TASR) - Počet Nemcov inklinujúcich k populistickému zmýšľaniu klesá — takéto názory má len jeden z piatich oprávnených voličov. Ide o pokles o viac než tretinu v porovnaní s koncom roku 2018 (z 32,8 na 20,9 percenta). Vyplýva to z prieskumu verejnej mienky vypracovaného inštitútom YouGov pre Bertelsmannovu nadáciu a centrum pre sociálny výskum WZB zverejneného vo štvrtok, informuje agentúra DPA.



Za uplynulé dva roky sa z 31,4 na 47,1 percenta zvýšil počet ľudí, ktorí nevolia populistické strany.



Vlna populizmu dosahovala svoj vrchol podľa prieskumu koncom roku 2018 a odvtedy postupne klesala. V roku 2019 to súviselo s "reštriktívnou migračnou politikou" veľkej koalície konzervatívneho bloku CDU/CSU a sociálnych demokratov (SPD), čo spôsobilo oslabenie mobilizačného potenciálu populistov. Vplyv malo i to, že do popredia záujmu občanov sa dostali sociálne a hospodárske otázky.



Trend poklesu populistických nálad voličov ešte viac posilnila narastajúca dôvera v spolkovú vládu v súvislosti s opatreniami zameranými na boj proti koronavírusovej kríze.



Odklon Nemcov od populizmu má podľa prieskumu dosah najmä na krajne pravicovú stranu Alternatíva pre Nemecko (AfD). Oveľa viac voliči zo strednej vrstvy než v minulosti podporilo etablované politické subjekty, a to najmä blok CDU/CSU. Tým sa však dominantnejšími v rámci AfD stali práve postoje pravicových extrémistov. Autori štúdie preto varujú, že môže dôjsť k "radikalizácii na krajne populistickom okraji" politického spektra.



Takzvané populistické zmýšľanie sa podľa štúdie vzťahuje na ľudí, ktorí kladne odpovedali na osem typicky populistických vyjadrení týkajúcich sa štátu a spoločnosti.



Na prieskume verejnej mienky, ktorý prebiehal v júni, sa zúčastnilo približne 10.000 oprávnených voličov.