Štúdia: Postcovidový syndróm má v Holandsku jeden z ôsmich pacientov

Brusel/Amsterdam 5. júla (TASR) - Jeden z ôsmich ľudí v Holandsku, ktorí prekonali ochorenie Covid-19, trpí postcovidovým syndrómom alebo tzv. dlhým covidom. Má podobu bolesti na hrudníku, ťažkostí s dýchaním, pocitu ťažkých rúk alebo nôh a celkovej únavy. Vyplýva to z najnovšej lekárskej štúdie dvoch holandských nemocníc, ktorá bola v piatok zverejnená v lekárskom časopise The Lancet. Informuje spravodajca TASR.



Spravodajský server DutchNews.nl spresnil, že za štúdiou stoja výskumné tímy z fakultných nemocníc v Groningene a Nijmegene.



"Po zotavení sa z akútneho ochorenia COVID-19 pociťuje podstatná časť pacientov aj naďalej symptómy fyzickej, psychickej alebo kognitívnej povahy," tvrdia univerzitní vedci.



Podľa ich slov ide o symptómy, ktoré môžu predstavovať ďalšiu "katastrofu" v oblasti verejného zdravia a preto je naliehavá potreba zberu ďalších empirických údajov s cieľom zistiť celkový rozsah problému a pripraviť sa na adekvátne reakcie v oblasti zdravotnej starostlivosti.



Výskumníci zakladajú svoje zistenia na prebiehajúcej štúdii zahŕňajúcej takmer 170.000 ľudí na severe Holandska, ktorá sa začala už v roku 2006. Po vypuknutí pandémie koronavírusu viac ako 76.000 z nich vyplnilo dotazník a mnohí z nich podstúpili aj fyzické vyšetrenie. Vedci tak dokázali porovnať reakcie a zdravotný stav ľudí, ktorí mali koronavírus pred a po infekcii s kontrolnou skupinou ľudí, ktorí koronavírus nemali.



Organizácia zameraná na ochranu práv pacientov C-support, ktorú založila holandská vláda, označila tento výskum za mimoriadne dôležitý. "Jeden z ôsmich - to znamená, že máme oveľa viac pacientov s dlhým covidom, než sme si mysleli. A je jasné, že voči týmto ľuďom potrebujeme mať efektívny prístup," opísala situáciu riaditeľka C-support Annemieke de Grootová.



Podľa DutchNews.nl zatiaľ nie je jasné, či ľudia, ktorí sa infikovali neskoršími variantmi koronavírusu, sú rovnako vážne postihnutí syndrómom dlhého covidu. Doktorka De Grootová upozornila, že z vedeckého hľadiska bude možné definitívne celu situáciu zhodnotiť až o desať rokov.



Holandský inštitút pre verejné zdravie (RIVM) v júni tohto roku uviedol, že takmer polovica ľudí, ktorí boli infikovaní koronavírusom, hlásila zdravotné problémy aj tri mesiace po tom, čo prekonali alfa a delta varianty tohto vírusu. Medzi najčastejšie hlásené problémy patrili chronická únava, problémy s koncentráciou a strata čuchu. U ľudí mladších ako 65 rokov, ktorí prekonali covid a boli plne zaočkovaní, bola menšia pravdepodobnosť výskytu problémov s čuchom a chuťou.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)