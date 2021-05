Štúdia potvrdila účinnosť dvoch vakcín proti indickému variantu

Londýn 23. mája (TASR) - Vakcíny od konzorcia Pfizer/BioNTech a spoločnosti AstraZeneca sú po podaní oboch dávok účinné aj proti variantu koronavírusu, ktorý prvýkrát zaznamenali v Indii. Vyplýva to z výsledkov štúdie anglického úradu pre verejné zdravie Public Health England (PHE), informovala v nedeľu na svojej webovej stránke stanica BBC.



Vakcína od konzorcia Pfizer/BioNTech mala dva týždne po podaní druhej dávky 88-percentnú účinnosť proti tzv. indickému variantu, píše BBC. Proti tzv. britskému variantu mala účinnosť 93 percent.



Účinnosť AstraZenecy proti indickému variantu bola po druhej dávke 60 percent - v porovnaní so 66-percentnou efektivitou voči britskej mutácii.



Rozdiel v účinnosti týchto dvoch vakcín sa podľa PHE dá vysvetliť tým, že vakcínou Pfizer sa v Spojenom kráľovstve začalo očkovať skôr. Údaje takisto ukázali, že na dosiahnutie maximálnej účinnosti vakcíny od AstraZenecy je potrebný dlhší čas.



Po prvej dávke mali obe očkovacie látky proti tzv. indickému variantu len 33-percentnú účinnosť, pričom proti britskému variantu bola táto účinnosť v takomto prípade 50 percentná, píše BBC.



Štúdia sa uskutočnila v období od 5. apríla do 16. mája a vedci v rámci nej sekvenovali genóm u približne 12.675 prípadov ochorenia COVID-19, z ktorých 1054 predstavoval indický variant B.1.617.2.



Britský minister zdravotníctva Matt Hancock na základe výsledkov štúdie vyjadril "nárast presvedčenia", že sa britskej vláde podarí 21. júna spustiť plánovanú poslednú fázu uvoľňovania opatrení. Takisto je podľa jeho slov dôležité prijať obe dávky vakcíny.



Spojené kráľovstvo 2. decembra ako vôbec prvá krajina na svete oficiálne schválilo očkovaciu látku od spoločností Pfizer/BioNTech na všeobecné použitie a 8. decembra ju začalo používať v rámci svojej očkovacej kampane.



Očkovanie vakcínou, ktorú vyvinula britsko-švédska spoločnosť AstraZeneca s Oxfordskou univerzitou, Británia spustila 4. januára.