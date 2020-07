Štúdia: Požiare v Austrálii postihli takmer tri miliardy zvierat

Sydney 28. júla (TASR) - Takmer tri miliardy zvierat zahynulo alebo muselo opustiť svoje prirodzené prostredie počas austrálskych požiarov v rokoch 2019 a 2020, ktoré odborníci označujú za "jednu z najhorších katastrof pre divokú zver v modernej histórii". Uviedla to v utorok štúdia niekoľkých austrálskych univerzít, na ktorú sa odvolala agentúra AFP.



Podľa tejto štúdie požiare postihli 143 miliónov cicavcov, 2,46 miliardy plazov, 180 miliónov vtákov a 51 miliónov žiab.



Správa síce nešpecifikovala, koľko zvierat uhynulo, avšak pravdepodobnosť prežitia "nebola príliš veľká" z dôvodu nedostatku potravy, prístrešia a ochrany pred dravcami, uviedol Chris Dickman, jeden z autorov štúdie.



Od augusta 2019 do marca 2020 požiare v Austrálii spustošili viac ako 115.000 kilometrov štvorcových buša a lesa, pričom zabili viac ako 30 ľudí a zničili tisíce domov.



Išlo o najrozsiahlejšiu a najdlhšiu sezónu požiarov v modernej histórii Austrálie. Vedci pripisujú závažnosť tejto krízy klimatickej zmene.



Predchádzajúca štúdia z januára odhadovala, že požiare v najzasiahnutejších štátoch Nový Južný Wales a Viktória zabili až miliardu zvierat. Utorková štúdia však pokryla plochu všetkých požiarov na kontinente, uviedla vedúca štúdie Lily van Eedenová.



Výsledky prieskumu sa stále spracovávajú a konečná správa by mala byť zverejnená koncom budúceho mesiaca. Autori však uviedli, že počet troch miliárd zvierat, ktoré požiare postihli, sa pravdepodobne nezmení.



Kritická situácia populárnych austrálskych koál si vyžiadala medzinárodnú mediálnu pozornosť, pričom odborníci odhadujú, že ich pri požiaroch zahynuli tisíce.



Vládna správa však začiatkom tohto roka poukázala na 100 ďalších ohrozených pôvodných rastlín a živočíšnych druhov, ktoré pri požiaroch prišli o viac ako polovicu svojho biotopu.



Vedci tvrdia, že globálne otepľovanie predlžuje austrálske letá a robí ich čoraz nebezpečnejšími, keďže kratšie zimy sťažujú vykonávanie preventívnych protipožiarnych opatrení.