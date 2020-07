Štúdia:Protilátky proti koronavírusu sa tratia po niekoľkých mesiacoch

Paríž 13. júla (TASR) - Pacienti, ktorí prekonali nákazu novým koronavírusom, môžu už po niekoľkých mesiacoch stratiť nadobudnutú imunitu a opätovne sa infikovať, vyplýva z novej štúdie vedcov z britskej univerzity King's College London. V pondelok o tom informovala agentúra AFP.



Autori štúdie sa domnievajú, že výsledky ich výskumu, prvého svojho druhu, môžu "výrazne ovplyvniť" prístup svetových vlád k boju s koronavírusom a k vývoju vakcín. Ich zistenia by mohli naznačovať potrebu opakovaného podávania budúcej vakcíny proti koronavírusu.



Vedci skúmali protilátky na viac ako 90 pacientoch nakazených koronavírusom. Krvné testy ukázali určitú imunitnú reakciu aj u pacientov s miernymi symptómami vírusu.



Vysokú mieru protilátok počas prvých týždňoch po nakazení zaznamenali vedci v 60 percentách skúmaných prípadov. Po troch mesiacoch si však len 16,7 percenta testovaných zachovalo približne rovnakú úroveň protilátok, niektorým sa dokonca úplne stratili, informuje AFP.



"Nákaza nám zvyčajne ukáže najoptimistickejší scenár imunitnej odozvy, takže ak sa na infekciu vytvoria v tele protilátky, ktoré po dvoch až troch mesiacoch ubudnú, vakcína pravdepodobne zareaguje rovnako," vyjadrila sa vedúca výskumu Katie Dooresová pre britský denník The Guardian.



Jedna dávka vakcíny teda nemusí byť dostatočná a nakazenému bude musieť byť možno podaná opätovne, vysvetlila lekárka.



Vedecký článok, ktorý bol zverejnený v pondelok, zatiaľ ešte čaká na posúdenie zo strany iných expertov, pripomína The Guardian.