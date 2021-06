ŠTÚDIA: Prvé prípady covidu sa v Číne mohli šíriť už v októbri 2019

Šanghaj 25. júna (TASR) - Nový koronavírus sa v Číne možno začal šíriť už v októbri 2019, teda o dva mesiace skôr, než čínske úrady zaznamenali prvé prípady nákazy v meste Wu-chan. Vyplýva to z najnovších zistení britských vedcov z Univerzity v Kente, ktorí v piatok publikovali výsledky svojej štúdie vo vedeckom magazíne PLOS Pathogens.



Za najpravdepodobnejší dátum, keď sa vírus začal šíriť v samotnej Číne, označili britskí výskumníci 17. november. Nevylúčili však ani možnosť, že sa tak mohlo stať už v októbri.



Domnievajú sa tiež, že do iných krajín sveta sa vírus rozšíril už v januári 2020, cituje zo štúdie agentúra Reuters.



Prvý oficiálne priznaný prípad nákazy novým typom koronavírusu zaznamenali v decembri 2019 v stredočínskom meste Wu-chan, pričom za jeho pôvodcu je považovaný tamojší trh s morskými plodmi. Viaceré z prvých prípadov nákazy však so zmieneným trhoviskom nijako nesúviseli. To implikuje, že vírus sa v krajine zrejme šíril už skôr.



Štúdia, ktorú koncom marca spoločne zverejnila Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) spoločne s Čínou, pripustila, že k sporadickému výskytu prípadov nákazy novým koronavírusom mohlo dôjsť už pred tým, ako vo Wu-chane vypukla epidémia.



Z inej štúdie skúmajúcej počiatky pandémie v Číne, ktorú tento týždeň publikoval americký výskumník Jesse Bloom, vyplýva, že vzorky odobraté na trhovisku vo Wu-chane nemôžu komplexne zrekonštruovať výskyt nového vírusu SARS-CoV-2. Išlo totiž len o varianty predchádzajúcej podoby vírusu, ktorá sa už skôr objavila v iných častiach Číny.



Bloom k tomu dospel na základe rekonštrukcie dát zo sekvenovania genómu vírusu, ktoré Čína pôvodne poskytla medzinárodnej databáze SRA, neskôr však boli vymazané na žiadosť čínskych vyšetrovateľov. Tí tvrdili, že ich potrebujú aktualizovať, aby ich neskôr poskytli inej databáze, potvrdil pre agentúru Reuters americký Národný zdravotnícky inštitút (NIH). Podľa kritikov je odstránenie takýchto údajov len ďalším dôkazom toho, že sa Čína snaží zatajiť pôvod vírusu.



Iná štúdia australských vedcov, publikovaná vo štvrtok vo vedeckom časopise Scientific Reports, za pomoci genomických dát ukazuje, že vírus SARS-CoV-2 sa oveľa ľahšie viaže na receptory ľudí ako iných živočíšnych druhov. To naznačuje, že bol adaptovaný na človeka už v čase, keď sa prvýkrát objavil, píše Reuters.



Podľa tejto štúdie je však stále možné, že existuje zviera, ktoré mohlo fungovať ako prenášač vírusu na ľudí, avšak vylúčiť sa nedá ani hypotéza, že vírus unikol z laboratória.