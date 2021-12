ŠTÚDIA: Údaje naznačujú nižšiu účinnosť vakcíny proti variantu omikron

Londýn/Durban 8. decembra (TASR) - Protilátky, vytvorené po očkovaní dvoma dávkami vakcíny od konzorcia Pfizer/BioNTech, by mohli byť 20- až 40-krát menej účinné proti novému koronavírusovému variantu omikron. Naznačujú to výsledky prvej, veľmi limitovanej štúdie, ktorej zistenia musia ešte potvrdiť alebo vyvrátiť ďalšie výskumy na väčších vzorkách ľudí, informovala v stredu televízia Sky News.



Napriek zaznamenanému významnému poklesu účinnosti však autori štúdie považujú svoje zistenia za pomerne povzbudivé. Niektorí imunológovia sa totiž obávali toho, že by existujúce vakcíny nemuseli voči omikronu poskytovať vôbec žiadnu ochranu.



Vedci zároveň zistili oveľa vyššiu ochranu proti omikronu u zaočkovaných osôb, ktoré v minulosti prekonali ochorenie COVID-19. To naznačuje, že očkovanie treťou dávkou vakcíny by mohlo zohrávať dôležitú úlohu aj v prípade omikronu, uvádza Sky News.



Vedci v rámci štúdie vykonanej v Juhoafrickej republike (JAR) skúmali v laboratórnych podmienkach variant omikron, ktorý pridávali do vzoriek krvi 12 osôb zaočkovaných dvoma dávkami vakcíny od konzorcia Pfizer/BioNTech. Dospeli pritom k záveru, že schopnosť tejto vakcíny zneutralizovať vírus by mohla byť pri omikrone 20- až 40-krát nižšia, než v prípade pôvodného koronavírusu.



Virológ Alex Sigal, ktorý uvedený výskum viedol, na základe zistených dát pripustil, že omikron môže mať výraznú schopnosť obísť imunitnú ochranu zaisťovanú očkovacími látkami, vyvinutými proti pôvodnému variantu nového koronavírusu.



"Zaznamenali sme výrazné obídenie imunitnej ochrany,“ uviedol profesor Sigal z Afrického inštitútu pre zdravotnícky výskum (AHRI) so sídlom v juhoafrickom Durbane. Vzhľadom na existujúce obavy však považuje závery výskumu svojho vedeckého tímu za "relatívne pozitívne".



Najvyššiu potvrdenú schopnosť obísť vakcinačnú ochranu mal doposiaľ koronavírusový variant beta, ktorý rovnako ako omikron prvýkrát identifikovali v Juhoafrickej republike. Schopnosť omikronu odolať vakcínam je v porovnaní s betou ešte päť- až desaťkrát vyššia, naznačujú závery nového limitovaného výskumu.



Vedecký editor televízie Sky News Tom Clarke pri predstavení výsledkov štúdie zdôraznil, že zistené skutočnosti majú len veľmi predbežný charakter a budú musieť byť potvrdené ďalšími výskumami na oveľa početnejších vzorkách ľudí.



"Najsľubnejším zistením (tohto výskumu) je skutočnosť, že ľudia, ktorí sa v minulosti infikovali vírusom a zároveň sú zaočkovaní, majú oveľa lepšiu ochranu proti omikronu," napísal Clarke.