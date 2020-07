Rast populácie sa podľa Washingtonskej univerzity zoslabí

Dublin 15. júla (TASR) – Dlhodobé predpovede o globálnej demografickej expanzii sa ukážu ako zveličené a výraznejšie zmeny budú pretvárať geopolitiku, uvádza sa v správe zverejnenej v stredu v britskom vedeckom časopise The Lancet.



Svetová populácia sa do roku 2064 zvýši zo súčasných 7,8 miliardy na maximum 9,7 miliardy, hoci pred záverom storočia sa vráti na úroveň 8,8 miliardy obyvateľov, tvrdia akademici z Washingtonskej univerzity, ktorých cituje tlačová agentúra DPA.



Organizácia Spojených národov vlani predpovedala, že celosvetová populácia by mohla do roku 2100 dosiahnuť 10,9 miliardy. Napriek tomu, že OSN pripúšťa, že pôrodnosť v mnohých krajinách klesá a obyvateľstvo starne, v predmetnej štúdii sa uvádza, že model OSN nepripúšťa alternatívne scenáre spojené s politikou alebo inými činiteľmi pôrodnosti a úmrtnosti.



Tieto tendencie naznačujú, že počet obyvateľov Číny z roku 2017 – 1,4 miliardy – by sa mohol znížiť na 730 miliónov, zatiaľ čo počet obyvateľov subsaharskej Afriky by sa mohol strojnásobiť na tri miliardy.



Hoci Čína do roku 2035 predbehne Spojené štáty ako najväčšia ekonomika sveta, USA opäť zaujmú najvyššiu priečku o niekoľko desaťročí neskôr – po tom, ako počet čínskeho obyvateľstva v produktívnom veku poklesne na 350 miliónov.



„Takéto fluktuácie by mohli koncom storočia vyústiť do závažných posunov v globálnej ekonomickej sile," tvrdia autori štúdie, ktorí zároveň predpovedajú, že svetu nebudú dominovať už iba Čína a USA, ale aj India a Nigéria – tie budú v danom čase najľudnatejšími krajinami sveta.