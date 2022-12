Štúdia: Riskantné správanie na internete je medzi mladými normálne

Londýn 5. decembra (TASR) - Riskantné či nelegálne správanie v online prostredí je medzi mladými ľuďmi považované za takmer normálne. Každý štvrtý tínedžer vo veku 16–19 rokov na internete už niekoho "trolloval", čiže si zákerným spôsobom robil žarty. Vyplýva to z výsledkov štúdie zastrešovanej Európskou úniou a Europolom. TASR správu prevzala z denníka The Guardian.



Do štúdie v deviatich európskych krajinách (Británii, Francúzsku, Španielsku, Taliansku, Nemecku, Holandsku, Švédsku, Nórsku a Rumunsku) sa zapojilo 8000 mladých ľudí. Bádatelia skúmali 20 riskantných správaní na internete vrátane nenávistných prejavov a uverejňovanie intímnych záberov z pomsty



Vedci v rámci štúdie objavili dôkazy o tom, že internetové správanie mladých ľudí vo veku 16–19 vykazuje známky trestného, riskantného či delikventného správania. Najvyššiu mieru zistili v Španielsku, najnižšiu v Británii.



Jeden zo štyroch tínedžerov už na internete niekoho sledoval či trolloval, každý ôsmy sa dopustil online obťažovania a každý desiaty zverejňoval nenávistné prejavy. Jeden z piatich mladých ľudí sa zúčastňoval na sextingu (písaní správ so sexuálnym obsahom) a každý tretí praktizoval tzv. digitálne pirátstvo, čiže kradol knižné či audiovizuálne diela v digitálnej podobe. Štyria z desiatich tínedžerov tiež sledujú pornografiu.



Spoluautorka štúdie a profesorka kriminológie Julia Davidsonová uviedla, že "množstvo tínedžerov pácha kyberzločiny a medzi mladou generáciou Európanov sa takéto správanie na internete postupne stáva normálnym". Približne polovica účastníkov štúdie by mohla byť vo väčšine právnych systémov za svoje činy trestne stíhaná.



K riskantnému správaniu na internete sa priznalo viac chlapcov ako dievčat, až takmer trištvrte opýtaných. U dievčat to bolo len približne 65 percent. Obe skupiny najviac využívajú YouTube, Instagram, WhatsApp, TikTok a Snapchat.