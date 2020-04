Štúdia: Riziko úmrtia na COVID-19 je vyššie u ľudí vystavených smogu

Los Angeles 9. apríla (TASR) - Američania v komunitách s vyššou mierou smogu v ovzduší sú vystavení väčšiemu riziku, že podľahnú ochoreniu COVID-19. Vyplýva to z najnovšej štúdie, ktorá naznačuje, že ak bol človek dlhodobo vystavený znečistenému ovzdušiu, zhoršuje to aj priebeh ochorenia spôsobeného novým koronavírusom. Informovala o tom v stredu agentúra DPA.



Vedci zo školy verejného zdravotníctva, ktorá je súčasťou Harvardovej univerzity, analyzovali dáta z viac než 3000 okresov v Spojených štátoch. Výskumníci vypočítali dlhodobé priemerné hodnoty znečistenia jemnými časticami - sadzami poškodzujúcimi pľúca, ktoré sú známe aj ako PM2.5, z obdobia rokov 2000-2016 a porovnali ich s viac než 7000 úmrtiami na COVID-19, ku ktorým došlo do 4. apríla. Zistili pritom, že nárast PM2.5 čo i len o jeden mikrogram na kubický meter bol spojený s 15-percentným nárastom v počte úmrtí.



Spoluautorka štúdie a profesorka bioštatistiky na Harvarde Francesca Dominiciová uviedla, že jej tím výskum urýchlil z dôvodu prudkého zvyšovania sa počtu obetí a z "morálnej povinnosti" pomôcť informovať o tejto zdravotnej kríze. Vedci zverejnili zozbierané dáta, ako aj text štúdie ešte pred tým, než bol oficiálne publikovaný v snahe podporiť výskum a pokúsiť sa tak zabrániť ďalším úmrtiam.



Dominiciová dodala, že zistené informácie chcela zverejniť čo najskôr, aby predstavitelia zdravotníctva venovali zvýšenú pozornosť znižovaniu rizík v najviac znečistených oblastiach USA vrátane Kalifornie, kde zlá kvalita ovzdušia už dlhodobo zhoršuje zdravie ľudí.



"Ak sa nakazíte COVID-19, pričom vaše pľúca sú už zapálené, pretože dlhodobo dýchate znečistený vzduch, môže byť váš stav horší, ako keby ste žili niekde inde," zdôraznila Dominiciová.



Vedci zhrnuli, že výsledky ich štúdie "zdôrazňujú nutnosť pokračovať v presadzovaní existujúcich nariadení týkajúcich sa znečisteného ovzdušia s cieľom chrániť zdravie ľudí počas krízy COVID-19, ako aj po nej". Ak by sa tak nestalo, môže podľa nich dôjsť k možnému nárastu smrteľných obetí, ako aj k zvýšenému počtu hospitalizovaných pacientov.