ŠTÚDIA: Spravodajstvo vytvorené pomocou AI vyvoláva u ľudí podozrenie

Oxford 19. júna (TASR) – Využitie umelej inteligencie (AI) pri tvorbe spravodajstva a dezinformácií vyvoláva vo svete znepokojenie, uvádza nová správa RISJ. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Výročnú správu Digital News Report v pondelok zverejnil Inštitút Reuters na výskum žurnalizmu (RISJ). Obsahuje výsledky prieskumu vykonaného na vzorke viac než 100.000 ľudí zo 47 krajín sveta a predstavuje problémy, ktoré musia prekonávať spravodajské médiá.



Jedným zo skúmaných problémov sú aj nástroje generatívnej umelej inteligencie (GenAI) od technologických gigantov ako Google alebo OpenAI. Redakcie venujúce sa spravodajstvu na celom svete sa musia vyrovnávať s touto novou výzvou a jej schopnosťou vytvárať rôzne informačné súhrny, ktorá znižuje množstvo premávky na spravodajských weboch.



Výskumníci oslovili po 2000 ľudí v USA a Spojenom kráľovstve. Z výsledkov prieskumu vyplýva, že používatelia sú voči spravodajstvu vytvorenému umelou inteligenciou podozrievaví najmä pri citlivých témach ako je politika. Spravodajstvu vytvorenému AI plne nedôveruje 52 percent respondentov v USA a 63 percent v Spojenom kráľovstve. Z odpovedí respondentov však zároveň vyplynulo, že ak by novinári používali AI iba na uľahčenie si práce, nepovažovali by to za výraznú prekážku.



"Prekvapilo nás, keď sme videli, ako veľmi sú ľudia podozrievaví. Celkovo mali obavy o spoľahlivosť a dôveryhodnosť obsahu," uviedol hlavný autor štúdie Nic Newman z RISJ.