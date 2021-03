Kodaň 18. marca (TASR) - Starším ľuďom nad 65 rokov hrozí vyššie riziko opätovnej nákazy koronavírusom, a to aj napriek tomu, že väčšina ľudí, ktorí ochorenie COVID-19 prekoná, si dokáže vybudovať niekoľkomesačnú imunitu pred ďalším infikovaním. Vyplýva to z dánskej štúdie zverejnenej v utorok v odbornom časopise The Lancet.



Výskumníci zistili, že miera ochrany pred dvojnásobnou nákazou predstavuje u mladších ľudí až 80 percent, zatiaľ čo u osôb starších než 65 rokov predstavuje len 47 percent.



"Opätovná nákaza COVID-19 je u mladých, zdravých ľudí zriedkavá, pre starších je však riziko, že sa znova nakazia, vyššie," vysvetlil podľa agentúry DPA Steen Ethelberg, epidemiológ dánskeho centra pre prevenciu a liečbu infekčných chorôb SSI.



Autori štúdie analyzovali množstvo údajov, ktoré zhromaždili v roku 2020 počas hromadného testovania dánskeho obyvateľstva - išlo o viac ako štyri milióny výsledkov PCR testov.



Z údajov vedcov vyplýva, že počas prvej a druhej vlny pandémie COVID-19 zaznamenali pozitívne výsledky testu na koronavírus u 0,65 percenta pacientov. Ľudí, ktorí mali počas prvej vlny (od marca do mája 2020) negatívny výsledok testu, no počas druhej vlny (od septembra do decembra 2020) boli testovaní pozitívne, bolo 3,27 percenta.



Z analýzy vedcov ďalej vyplýva, že zaočkovať by sa mali nechať i ľudia, ktorí už ochorenie COVID-19 prekonali. Dôvodom je, že najmä starší ľudia sa nemôžu spoliehať na prirodzenú ochranu pred vírusom.



Autori štúdie poukazujú na to, že v čase jej priebehu nebolo možné danú tému preskúmať s prihliadnutím na nové varianty koronavírusu. V súčasnosti však tvorí britský variant vírusu v Dánsku viac ako 90 percent všetkých analyzovaných prípadov nákazy.